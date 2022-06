Bereits seit 2018 arbeitet Entwickler Creative Assembly an einem neuen Multiplayer-Shooter. In Hyenas Sci-Fi-Setting müsst ihr „popkulturelle Artefakte“ klauen. Die Maps verfügen nicht nur über Passagen in der Schwerelosigkeit, sondern auch über die Präsenz anderer Teams, gegen die ihr euch durchsetzen müsst.

Hyenas: Ein Heist-Shooter im Weltall

Beim Thema Heist-Shooter fällt einem zuerst Payday ein und dann auch erst mal ganz lange nichts. Creative Assembly (Total-War-Reihe, Alien: Isolation) und SEGA möchten das ändern und arbeiten seit 2018 an einem Spiel für die Kleptomanen unter den Shooter-Fans. Seit Kurzem hat das Ganze nicht nur einen Namen, sondern auch einen ersten Trailer.

HYENAS Official Announce Trailer

Worum geht es in Hyenas?

In Hyenas Sci-Fi-Setting haben die Milliardäre der Erde den Rücken gekehrt, bestimmt um vor den hohen Steuern zu fliehen. Sind die Caymaninseln dem steigenden Meeresspiegel zum Opfer gefallen? Man weiß es nicht. Bei dieser Flucht nutzten sie eine Zero-G-Tech, die leider die vermutlich eh schon in einem schlechten Zustand befindliche Erde ziemlich zerbröselt hat. Der Rest der Menschheit lebt nun auf diesen Trümmern, die sich im Spiel „Taint“ nennen und die Reichen haben den Mars besiedelt. Dort scheint es alles zu geben, was sie brauchen, bis auf eine Sache: Merch und popkulturelle Artefakte. Und genau da kommt ihr ins Spiel.

Wie spielt sich Hyenas?

Insgesamt fünf Dreier-Teams versuchen die begehrten Waren von sogenannten „Plunderships“ zu klauen. In diesen interstellaren Einkaufszentren gibt es aber nicht nur gegnerische Teams, sondern auch Wachen, Alarmsysteme und bewaffnete Drohnen. Dazu kommen noch Zonen der Schwerelosigkeit, die für Abwechslung beim Gameplay sorgen sollen. Die Charaktere sollen dazu alle einzigartige Fähigkeiten haben. Die Entwickler machten via Twitter aber noch einmal deutlich, dass es sich nicht um ein Battle Royale handelt.

Falls Hyenas euer Interesse geweckt hat, könnt ihr euch bereits für eine geschlossene Alpha registrieren. Diese erste Alpha findet allerdings nur auf dem PC statt. Das Spiel soll dann im Jahr 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.