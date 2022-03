Habt ihr schon von Fobia gehört? Wenn nicht, dann solltet ihr euch den Trailer zum neuen Horror-Schocker anschauen, denn Fobia – St. Dinfna Hotel hat vielleicht einen seltsamen Namen, wirkt aber im Video wie eine waschechte AAA-Produktion.

Ein neuer Horrorschocker will euch den Schlaf rauben und nach dem Trailer und der kostenlosen Demo zu schließen, könnte das auch klappen: Fobia – St. Dinfna Hotel hat bereits so einige Streamer mit der Demo verrückt gemacht; jetzt gibt es auch einen überraschend hochwertigen PS5-Trailer zum Spiel.

Wollt ihr einen Blick wagen?

Fobia St. Dinfna Hotel: Ankündigungs-Trailer | PS5, PS4

Fobia – St. Dinfna Hotel ist ein PS5-Schocker, der an Outlast und Resident Evil erinnert

Wann genau kam das letzte wirklich fantastische Horrorspiel auf den Markt? Vor einem Jahr, als Resident Evil Village eure Konsolen beehrt hat? Kein Wunder also, dass Horrorfans sich momentan auf dem Trockenen winden und händeringend nach dem nächsten Schocker suchen. Vielleicht müssen sie aber nicht mehr allzu lange warten: Denn Fobia – St. Dinfna Hotel sieht rundherum vielversprechend aus.

Darum geht es in Fobia – St. Dinfna Hotel: Roberto Leite Lopes ist Journalist und folgt ein paar Indizien zum St. Dinfna Hotel, in der Hoffnung, hier Material für seinen großen Durchbruch zu finden. Das Problem ist nur, dass es im St. Dinfna Hotel spuken soll – und ratet mal, ob das letztendlich auch zutrifft. In den Schuhen von Lopes erkundet ihr das Hotel in realistischer Grafik, löst Rätsel und benutzt eine Kamera, um verschiedene Zeitlinien zu entdecken.

Ein fanatischer Kult, vergangene Experimente an Menschen und eklige Gedärmwüchse erwarten euch in den Gängen des Hotels. Also nein: Fobia – St. Dinfna Hotel setzt nicht nur auf gruselige Stimmung, sondern auch auf blutige Monster und Schusswaffen, die ihr einsetzen könnt. Und weil das Ganze auch noch so gut aussieht, könnte es sich bei dem Spiel um einen echten Geheimtipp handeln.

Wir haben hier noch ein paar weitere Horror-Geheimtipps für euch, die ihr jetzt schon spielen könnt:

Erscheinen soll Fobia – St. Dinfna Hotel irgendwann dieses Jahr für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Probiert doch einfach die kostenlose Demo auf Steam aus und schreibt uns eure Meinung zum Spiel in die Kommentare bei Facebook!