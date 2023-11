Neuer Steam-Hit für Fantasy-Fans: Echtzeit-Strategie-Spiel stürmt die Charts

Mit Dungeons 4 kann sich auf Steam ein neues Strategie-Spiel in den Charts etablieren. Auf der PC-Plattform findet die Fortsetzung der witzigen Echtzeit-Reihe nicht nur bei Fantasy-Fans großen Anklang.

Steam Facts

An Auswahl mangelt es Echtzeit-Strategie-Fans auf Steam ohnehin bereits nicht – und nun landet mit Dungeons 4 ein brandneues und ziemlich vielversprechendes Spiel mit einem witzigen Fantasy-Flair auf der Plattform. Wie es sich gehört, darf der Neueinsteiger auch direkt in der Bestseller-Liste mächtigen Eindruck hinterlassen.

Dungeons 4: Neues Echtzeit-Strategie-Spiel landet auf Steam

In Dungeons 4 wohnt ihr als bösartiger Herrscher in der Unterwelt und befehligt die Kreaturen in eurem selbstgestalteten Dungeon. Ihr müsst sicherstellen, dass sie sich wohlfühlen und gedeihen, damit ihr sie in regelmäßigen Abständen für Raubzüge und Überfälle an die Oberfläche schicken könnt. Allerdings müsst ihr gleichzeitig damit rechnen, dass sich die Menschen, Zwerge und Elfen an der Oberfläche dies nicht lange bieten lassen und zum Gegenangriff auf euren Dungeon blasen werden.

Schaut euch hier den Trailer zu Dungeons 4 an:

Dungeons 4: Release-Trailer

Die Vorgänger aus der Fantasy-Strategie-Reihe von Kalypso Media haben seit ihrem Start 2011 auf Steam stetig zugelegt. Hatte das Original-Spiel Dungeons noch eine nur ausgeglichene Bewertung, hatte Dungeons 2 bereits eine größtenteils positive. Dungeons 3 darf sich dagegen mit einer sehr positiven Bewertung rühmen und dort knüpft nun auch Dungeons 4 an. Nach zarten 80 abgegebenen Stimmen steht das neue Strategie-Game bei einer sehr positiven Wertung. Ihr könnt euch Dungeons 4 für 49,99 Euro auf der PC-Plattform schnappen.

Dungeons 4 Realmforge Studios

Steam-Charts: Strategie-Newcomer startet in den Top 10

Kurz nach dem Release am 9. November 2023 konnte sich Dungeons 4 bereits über den fünften Platz in der Bestseller-Liste von Steam freuen. Darüber landeten nur das neue Call of Duty, das Steam Deck, Counter-Strike 2 und PUBG: Battlegrounds. Andere Strategie-Games wie Stronghold: Definitive Edition und Crusader Kings 3 mussten sich dahinter einordnen. (Quelle: Steam)

Ebenfalls auf Steam beliebt: Neues Sci-Fi-Spiel erntet Lob aus der Community:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.