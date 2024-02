Neuer Steam-Hit: Kommendes Fantasy-RPG zieht Spieler in seinen Bann

Steam hat gerade mit dem Next Fest wieder eines seiner beliebten Demo-Events gestartet. Ein kommendes Fantasy-RPG sticht bei der Vorschau-Veranstaltung heraus und schafft es, viele Spieler für sich zu begeistern.

Beim Steam Next Fest könnt ihr hunderte Demos kommender Spiele ausprobieren und eure Wunschliste mit einigen besonders vielversprechenden Kandidaten füllen. Das Event ist am 5. Februar um 19 Uhr gestartet und läuft noch bis zum 12. Februar um 19 Uhr. Mit Dungeonborne hat sich bereits jetzt ein kommendes Fantasy-RPG in die Herzen der Community gespielt.

Steam Next Fest: Fantasy-RPG Dungeonborne zieht Spieler an

Dungeonborne ist ein Fantasy-RPG, in dem ihr verschiedene Areale einer Fantasy-Welt erkunden könnt und euch dabei auf die Jagd nach wertvollen Schätzen begebt. Die begehrten Kostbarkeiten werden allerdings von blutrünstigen Kreaturen bewacht, die sich euch in den Weg stellen werden – ganz gleich ob ihr einen Priester, Kämpfer, Magier oder eine andere Klasse verkörpert.

Schaut euch den Gameplay-Trailer zu Dungeonborne an:

Dungeonborne: Official Gameplay-Trailer

Der Dungeon-Crawler, der sowohl PvE- als auch PvP-Gameplay bietet, wird von Studio Mithril Interactive entwickelt und hat noch kein offizielles Release-Datum. Dies schadet dem Interesse der Community allerdings nicht, denn aktuell darf sich Dungeonborne mit den meisten täglich aktiven Demo-Spielern beim Steam Next Fest brüsten. Wenn ihr auf Fantasy-RPGs mit Action aus der Ego-Perspektive steht, könnte sich ein Blick auf das Spiel also durchaus lohnen (bei Steam ansehen).

Steam bietet hunderte Gratis-Demos an

Wenn ihr statt eines Fantasy-RPGs Lust auf andere Abenteuer habt, kommt auch ihr beim Steam Next Fest nicht zu kurz – zu den beliebtesten Demos zählen dort unter anderem das Free-to-Play RTS Stormgate, das umfangreiche 4X-Strategiespiel Millenia und der stimmungsvolle Survival-Horror Pacific Drive.

Falls ihr nach noch mehr Inspiration sucht, lohnt sich ein Blick in die Steam-Bestseller – zum Beispiel könnt ihr euch derzeit einen beliebten Taktik-Shooter mit einem netten Rabatt sichern:

