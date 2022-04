Auf Steam gab es eine Erschütterung der Macht. Seit Wochen dominiert FromSoftwares Mega-Hit Elden Ring die Steam Charts. Zumindest bis jetzt. Denn nun schnappt sich mit LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ein neues Spiel die Pole Position bei Steam.

LEGO Star Wars Facts

Der König ist tot, lang lebe der König

Die Zugkraft der „Star Wars“-Marke ist ungebrochen. Besonders in Kombination mit den beliebten Klemmbausteinen von LEGO. Da hat auch Community-Liebling Elden Ring (vorerst) das Nachsehen. Über einem Monat nach seinem Release muss das Hardcore-Rollenspiel den ersten Platz der Steam-Topseller an den Newcomer LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga abgeben.

Official LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Gameplay Trailer

Eine nachvollziehbare Entwicklung. Immerhin hat Elden Ring seine Hauptzielgruppe bereits erreicht. Allein in diesem Moment spielen mehr als 200.000 User das knackige Rollenspiel aus Fernost (Quelle: steamcharts). Da die Steam-Topseller allerdings nicht an den Spielerzahlen gemessen werden, sondern am erwirtschafteten Umsatz in einem bestimmten Zeitraum, war es nur eine Frage der Zeit bis Elden Ring durch ein anderes Spiel abgelöst wird.

Allerdings kann man davon ausgehen, dass LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga nach seinem Release am 5. April 2022 recht schnell aus den Steam-Topsellern verschwindet, während Elden Ring aller Voraussicht nach ein Dauergast in den Steam-Charts bleiben wird.

Die LEGO-Spiele sind ein globaler Hit

Die LEGO-Videospiele erfreuen sich bereits seit über 20 Jahren großer Beliebtheit. Besonders die Kombination mit diversen Film-Lizenzen, darunter Harry Potter, Indiana Jones, Marvel und Star Wars, hat zahlreiche und erfolgreiche Spiele hervorgebracht.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist das neueste Spiel in dieser Reihe. In dem Open-World-Game von Entwickler TT Games können Star-Wars-Fans alle neun Teile der legendären Film-Saga nacherleben. Nur eben im typischen Look der beliebten Klemmbausteine.