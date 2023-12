Neuer Steam-König: Langersehnte Aufbau-Sim erobert die Bestseller

Auf Steam hat sich eine brandneue Aufbau-Sim in den Bestseller-Charts direkt zum Release an die Spitze gesetzt. Das stimmungsvoll-wuselige Spiel Pioneers of Pagonia löst in der Community derzeit Begeisterungsstürme aus.

Der Early-Access-Release von Pioneers of Pagonia am 13. Dezember 2023 hätte nicht besser laufen können – die heißerwartete Aufbau-Simulation schafft es auf Anhieb auf den ersten Platz der Steam-Bestseller-Charts und kann sich darüber hinaus über sehr positive Reaktionen aus der Community freuen.

Pioneers of Pagonia: Aufbau-Sim beeindruckt auf Steam

In Pioneers of Pagonia erkundet ihr eine farbenfrohe Welt voller spannender Inseln, die ihr mit euren Pionieren erkunden und zusammenbringen könnt. Ihr stellt Kontakt zu den verstreuten Dörfern her, sucht nach wertvollen Rohstoffen und entwickelt eure Siedlungen nach und nach weiter. Die Einwohner eurer Territorien wuseln dabei vielbeschäftigt über den Bildschirm, während ihr ihnen wichtige Aufträge zukommen lasst.

Schaut euch hier den Trailer zu Pioneers of Pagonia an:

Pioneers of Pagonia: Ingame-Enthüllungs-Trailer

Auf Steam startet Pioneers of Pagonia sofort durch – nach den ersten knapp 500 abgegebenen Stimmen steht die Simulation bei einer sehr positiven Spieler-Wertung. Besonders das entspannte Gameplay, die gemütliche Stimmung und die wuseligen Bewohner werden von Fans gelobt. Aktuell könnt ihr euch die Early-Access-Version von Pioneers of Pagonia bereits für 25,49 Euro statt 29,99 Euro auf Steam sichern – der Release-Rabatt läuft noch bis zum 27. Dezember 2023 (auf Steam ansehen).

Steam-Bestseller: Neue Aufbau-Simulation hängt alle ab

Zum Release kann sich Pioneers of Pagonia tatsächlich direkt den ersten Platz in den Charts auf Steam sichern. Damit lässt das wuselige Aufbauspiel sogar namhafte Konkurrenten wie Counter-Strike 2, Lost Ark und The Finals. Auch der brandneue und überaus realistische Taktik-Shooter Ready or Not kommt da trotz Release-Hype nicht ran. (Quelle: Steam)

