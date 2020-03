Neuer Steam-Rekord: Coronavirus sorgt für unfassbare Nutzerzahlen

Nachdem die durch die Ausbreitung des Coronavirus bedingte Isolation bereits für neue Rekorde an Nutzerzahlen von Online-Games sowie der Spieleplattform Steam gesorgt hatte, folgte am vergangenen Samstag ein weiterer Rekord. So viele Menschen nutzten Steam zur gleichen Zeit.

Branchenanalyst Daniel Ahmad macht auf Twitter darauf aufmerksam, dass Steam einen neuen Nutzerrekord geknackt hat. Die weitere Ausbreitung des Coronavirus und damit verbundene strengere Vorsichtsmaßnahmen sind ganz offensichtlich ausschlaggebend. Denn vor allem am Wochenende verbringen Menschen auf der ganzen Welt zurzeit mehr Zeit als für gewöhnlich zu Hause - und nutzen viel davon augenscheinlich zum Zocken.

Steam just achieved a new peak concurrent user record of 22 million, one day after reaching 21 million and six days after reaching 20 million.

Global lockdowns and self isolation due to COVID-19 has led to at home gaming becoming a safe form of entertainment to pass the time. pic.twitter.com/6lhNFCawKD

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 21, 2020