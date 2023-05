Horror-Fans dürfen sich auf Steam über ein brandneues Highlight freuen. Das knallharte Survival-Spiel The Outlast Trials ist endlich auf der PC-Plattform erhältlich und die Community überhäuft es mit positiven Reaktionen.

Steam Facts

Nichts für schwache Nerven: Die Outlast-Reihe ist für ihre gnadenlose Survival-Atmosphäre und alptraumhafte Gegner berüchtigt. Nun geht das Franchise in die nächste Runde – mit The Outlast Trials ist jetzt der dritte Eintrag als Early-Access-Version auf Steam verfügbar und schießt dank begeisterter Fans in den Charts nach ganz oben.

The Outlast Trials sorgt auf Steam für Horror

In The Outlast Trials findet ihr euch in der Ära des Kalten Kriegs in einem Institut der skrupellosen Murkoff Corporation wieder, in dem jede Menge scheußliche Experimente durchgeführt werden. Leider gehört ihr zu den Versuchsobjekten und müsst mentale und physische Folter über euch ergehen lassen. Euer Ziel ist es, die brutale Tortur zu überleben und der Anlage zu entkommen – einfach wird dies allerdings garantiert nicht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Horror-Reihe könnt ihr eure Nerven auch im Koop-Modus zusammen mit bis zu drei anderen Spielern auf die Probe stellen.

Schaut euch hier den Early-Access-Trailer zu The Outlast Trials an:

The Outlast Trials

Die Early-Access-Phase von The Outlast Trials ist am 18. Mai 2023 gestartet und auf Steam hat das Horror-Highlight bereits jetzt über 1.700 Bewertungen erhalten – aktuell steht es bei einer äußerst positiven Wertung. Wenn ihr all euren Mut zusammennehmt, könnt ihr das Survival-Spiel jetzt für 28,99 Euro auf Steam sichern. Entwickler Red Barrels gibt übrigens an, dass das Horror-Game möglichst noch dieses Jahr die Early-Access-Phase verlassen soll.

The Outlast Trials Red Barrels

Steam-Charts: Survival-Horror landet auf Platz 2

Direkt zum Release kann sich The Outlast Trials ganz weit oben in den Steam-Charts festsetzen und muss sich nur Counter-Strike: Global Offensive geschlagen geben. Hinter dem Survival-Horror reihen sich unter anderem Crusader Kings 3, V Rising und der Euro Truck Simulator 2 ein.

