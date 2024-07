Neuer Steam-Spitzenreiter: Kostenloser Shooter schnappt sich Bestseller-Krone

Steam hat einen neuen Spitzenreiter: Der kostenlose Shooter The First Descendant hat es sich zum Release direkt an der Spitze der Bestseller-Charts bequem gemacht – auch wenn die Spielerwertungen noch Luft nach oben lassen.

Der kostenlose Looter-Shooter First Descendant hat sich kurz nach dem Release die Spitzenposition in den Steam-Charts gekrallt. Mit seiner explosiven Grafik, die die Unreal Engine 5 nutzt, macht das Sci-Fi-Spiel auf dem Weg nach oben kurzerhand Kleinholz aus zahlreichen kritischen Kommentaren.

The First Descendant: Shooter spaltet Steam-Community

In The First Descendant werdet ihr zusammen mit euren Freunden zu den Rettern der Menschheit. Der Third-Person-Shooter beauftragt euch damit, euch außerirdischen Invasoren in den Weg zu stellen und gibt euch dafür verschiedene individuelle Fähigkeiten zur Hand, die ihr weiterentwickeln und ausbauen könnt. So könnt ihr den Kampfstil wählen, der am besten zu euch passt. Ihr könnt das Spiel sowohl im Singleplayer mit KI-Verbündeten als auch mit bis zu drei Freunden gemeinsam zocken.

Schaut euch hier den Trailer zu The First Descendant an:

The First Descendant: Official Launch Date Trailer

Zum Start muss sich der Shooter auf Steam ordentlich Kritik aus der Community gefallen lassen. Nach den ersten 26.000 Bewertungen lautet das Urteil für The First Descendant momentan gerade einmal Ausgeglichen. Dabei sind sich viele Kommentatoren einig, dass die Grafik sehr hübsch anzusehen ist und die Bosskämpfe jede Menge Spaß machen. Verschiedene Bugs sowie die Mikrotransaktionen trüben das Bild allerdings.

Ihr könnt euch aber ganz einfach selbst einen Eindruck von dem neuen Shooter machen, schließlich ist The First Descendant auf Steam kostenlos zu haben (auf Steam ansehen).

Sci-Fi-Shooter stürmt die Steam-Charts

Dass sich The First Descendant momentan die Krone in den Steam-Charts schnappt, ist umso bemerkenswerter, weil im Zuge des großen Summer Sales derzeit zahlreiche Highlights stark reduziert sind. Shooter-Fans können sich zum Beispiel auch über Rabatte für andere Grafik-Hits wie RoboCop: Rogue City und Trepang² freuen.

Auch Third-Person-Stealth-Fans können sich auf Steam satte Rabatte sichern – unter anderem ist eine fantastische Trilogie momentan stark reduziert:

