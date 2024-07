Neuer Steam-Spitzenreiter: Mittelalter-Simulation begeistert Community

Die brandneue Mittelalter-Simulation Norland feiert einen beachtlichen Start auf Steam. Zum Beginn der Early-Access-Phase erobert das Spiel direkt die Bestseller-Charts und die Herzen der Community.

Fans von Kolonie-Simulatoren wie RimWorld können sich dank Norland über einen neuen Genre-Vertreter freuen, der euch eure eigene Geschichte in einem mittelalterlichen Königreich schreiben lässt. Das Spiel ist seit dem 18. Juli 2024 in der Early-Access-Phase und sorgt auf Steam auf Anhieb für Furore.

Neuer Steam-Knaller: Norland überzeugt Mittelalter-Fans

In Norland übernehmt ihr ein Königreich, in dem verschiedene Parteien um die Macht kämpfen. Dabei obliegt es euch, wie ihr mit den zahlreichen Konflikten innerhalb der Region umgehen wollt und die Handlungen eurer Familienmitglieder haben Folgen, die sich auf das Schicksal eures Volkes ausweiten können. Ihr müsst eure dickköpfigen Adligen in den Griff bekommen und dabei den einfachen Bürgern und Bauern genug Ressourcen zur Verfügung stellen, damit sich Verrat und Aufstände nicht allzu sehr häufen – denn gleichzeitig müsst ihr eure Dynastie vor externen Bedrohungen beschützen.

Schaut euch hier den Trailer zu Norland an:

Norland: Release Date Trailer

Norland kommt auf Steam bislang richtig gut an – nach den ersten rund 500 Rezensionen steht die Simulation bei einer sehr positiven Wertung. Dass während der Early-Access-Phase noch nicht alles problemlos klappt, ist dabei natürlich mit einberechnet. Falls euch das Spiel in seinem frühen Stadium dennoch interessiert, könnt ihr es euch bis zum 1. August 2024 noch mit einem 20-Prozent-Rabatt für 23,99 Euro statt 29,99 Euro schnappen (auf Steam ansehen).

Steam-Bestseller: Mittelalter-Sim krallt sich Platz 1

Kurz nach seinem Release macht es sich Norland auf dem Thron der Steam-Bestseller gemütlich und landet damit einen echten Überraschungserfolg. Selbst die kostenlosen Topseller wie Counter-Strike 2, Once Human, The First Descendant und Lost Ark müssen sich da hinten anstellen. (Quelle: Steam)

Auf Steam ist ein beliebtes und ziemlich blutiges Mittelalter-Highlight momentan massiv reduziert:

