Neuer Steam-Tiefpreis: PC-Spieler greifen jetzt bei diesem Open-World-Highlight zu

Ein großes Open-World-Highlight diesen Jahres ist jetzt mit einem attraktiven Rabatt auf Steam versehen und erhält damit sogar einen neuen Tiefpreis. Da zögern die PC-Spieler nicht lange und schlagen in Massen zu. So sehr, dass jetzt sogar ein Platz in den Charts der Plattform winkt.

Rabattaktionen auf Steam führen oft dazu, dass die jeweiligen Spiele schnell in den Topsellern der Valve-Plattform auftauchen. So zuletzt bei einem strategischen Koop-RPG, sowie Rollenspiel mit Nostalgie-Faktor geschehen. Jetzt kann sich ein Open-World-Game in den Charts behaupten, das erst Anfang des Jahres für einen Riesen-Ansturm gesorgt hat.

Open-World-RPG zaubert sich zurück in die Steam-Charts

Die Steam-Charts begrüßen Hogwarts Legacy zurück in den Top 10. Das magische Abenteuer, in dem ihr euren ganz eigenen Harry-Potter-Traum zum Leben erwecken könnt, steigt jetzt frisch auf dem 7. Platz ein. Damit setzt es sich zum Beispiel vor das ebenfalls reduzierte Dead by Daylight und den kürzlichen Steam-Chartstürmer Armored Core 6. (Quelle: Steam-Topseller)

Das Open-World-Game ist definitiv kein Unbekannter auf Steam, zum Release konnte es krasse Rekorde brechen, indem es über 879.308 gleichzeitige PC-Spieler versammelte und auch die Bewertung spricht mit 84 Prozent positiven Stimmen für sich.

Hogwarts Legacy - Official Launch Trailer 4K

Hogwarts Legacy so günstig wie nie

Ein dicker Rabatt hat den erneuten Spieleransturm auf das Zauber-Abenteuer ausgelöst. Es ist nicht die erste Rabattaktion für das nicht einmal einjährige Spiel, aber definitiv die großzügigste. Denn die Steam-Statistikseite SteamDB verrät, dass Hogwarts Legacy einen neuen historischen Tiefpreis verpasst bekommen hat.

Das sonst 59,99 Euro kostende Spiel ist jetzt für attraktive 41,99 Euro zu haben – da greifen Spieler natürlich gerne zu. Wenn ihr jetzt selbst eure Runden mit dem Zauberbesen durch Hogwarts Legacy drehen wollt, könnt ihr es euch noch bis zum 7. September mit reduziertem Preisschild wie den goldenen Schnatz schnappen:

Hogwarts Legacy Avalanche Software

