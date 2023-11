Neuer Steam-Tiefpreis: PC-Spieler schlagen jetzt bei beliebtem Story-Game zu

Für Freunde von Story-Games mit Tiefgang gibt es auf Steam gerade einen äußerst attraktiven Deal abzustauben. Das auf der Valve-Plattform gefeierte Detroit: Become Human lockt die PC-Spieler gerade mit einem neuen absoluten Tiefpreis an.

Detroit: Become Human Facts

Neuer Tiefpreis auf Steam

Die Rabatt-Keule wurde wieder auf Steam geschwungen und erwischt im Midweek-Sale das Action-Adventure Detroit: Become Human von Quantic Dream. Darin müsst ihr aus der Perspektive verschiedener Akteure weitreichende Entscheidungen treffen, die den Ausgang der verzweigten Geschichte maßgeblich bestimmen.

Schaut euch hier mal den PC-Trailer zu Detroit: Become Human an, um einen Eindruck zu bekommen:

Detroit: Become Human – PC-Trailer

Jetzt könnt ihr das beliebte Story-Game zu einem um 60 Prozent reduzierten Preis auf Steam absahnen. Damit kostet das regulär 39,90 Euro teure Spiel nur noch 15,96 Euro. Das ist übrigens ein neuer historischer Tiefpreis auf der Valve-Plattform.

Detroit: Become Human Quantic Dream

Was feiern die PC-Spieler an Detroit: Become Human?

Auf Steam kommt Detroit: Become Human besonders gut an – im Laufe der Jahre hat es sich eine äußerst positive Wertung auf Steam erarbeitet. Von den kürzlich abgegebenen Rezensionen fallen ganze 95 Prozent positiv aus.

Wie wir es zum Release 2018 bewertet haben, lest ihr in unserem Test:

Die Spieler auf Steam loben vor allen Dingen die spannende, mitreißende Story, die euch mit unzähligen Entscheidungen zum wichtigen Spielstein in den Ereignissen macht. Die Grafik wird positiv hervorgehoben und trägt laut den Spielenden optimal zur Immersion bei. Die Quick-Time-Events sorgen außerdem für hitzige, actionlastige Momente.

Wer Fan von Spielen wie Heavy Rain, Life is Strange oder Until Dawn ist, wird bei Detroit: Become Human also auch seine Freude haben. Wenn ihr es noch zum Angebotspreis abstauben wollt, könnt ihr es euch bis zum 6. November um 18 Uhr auf Steam zu diesem sichern. Wenn ihr es vorher noch ausprobieren wollt, wartet zudem eine kostenlose Demo zum Spiel.