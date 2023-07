In den Nintendo-Charts hat sich ein brandneuer Farm-Simulator in die Top 10 gearbeitet – dank eines 20-Prozent-Rabatts kann das Spiel Everdream Valley nun sogar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Konkurrenz machen.

Die Bestseller-Liste im Nintendo eShop ist ständig in Bewegung und hat gerne auch mal die eine oder andere Überraschung parat – aktuell darf sich der neue Farm-Simulator Everdream Valley dazu zählen. Nach seinem Release am 23. Juni 2023 hat das niedliche Spiel nämlich offensichtlich auf der Switch ein beachtliches Publikum gefunden.

Everdream Valley: Farm-Sim landet auf der Nintendo Switch

In Everdream Valley könnt ihr jede Menge frische Landluft schnuppern und Abenteuer auf dem Bauernhof erleben. Während ihr tagsüber dafür sorgt, dass auf eurem Hof alles blüht und gedeiht, dürft ihr nachts davon träumen, als Tiere über die Farm zu tollen. Somit erlebt ihr einen Sommer voller Abenteuer auf der Farm.

Schaut euch hier den Trailer zu Everdream Valley an:

Everdream Valley: Official Nintendo Switch Trailer

Im Nintendo Switch eShop könnt ihr euch den Farm-Simulator jetzt noch mit einem netten 20-Prozent-Rabatt schnappen – Everdream Valley ist noch bis zum 22. Juli 2023 im Preis reduziert und kostet 19,99 Euro statt 24,99 Euro.

Nintendo Switch: Simulation feiert starkes Debüt

Everdream Valley darf bereits kurz nach dem Release auf dem Podes in den Nintendo-Charts Platz nehmen – die träumerische Simulation schafft es auf Platz 3 und landet somit direkt hinter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Auf Rang 1 dagegen findet sich Story of Seasons: A Wonderful Life.

Die beiden Farm-Hits sind allerdings nicht die einzigen Überraschungen in den Switch-Bestsellern. Auch mit dem Truck Simulator Heavy Cargo 2023 dürften wohl nicht viele gerechnet haben – die Simulation ist noch für kurze Zeit auf 99 Cent reduziert und schnappt sich damit Rang 4 in der Liste.

