Ryan Reynolds gibt in Free Guy den NPC in einem Videospiel, das ziemlich stark an GTA Online erinnert. In einem neuen Trailer will „Guy“ sein Leben umkrempeln und aus den Routinen seines Lebens ausbrechen.

Der erste Teaser zu Free Guy ist schon ein paar Monate alt, die ersten bewegten Bilder zu Free Guy gab es im Dezember 2019 zu sehen. Nun ist Ryan Reynolds als NPC „Guy“ zurück und hat einen neuen Trailer im Gepäck:

Der Film handelt von Free City, einem Open World-Spiel, das sehr stark an GTA Online erinnert. NPC Guy ist eigentlich mit seinem Dasein als Bankangestellter zufrieden, doch irgendwann fragt er sich, ob es nicht mehr im Leben gibt. Der aus der Rolle gefallene NPC bringt das Videospiel ordentlich durcheinander und offenbar auch das Leben der menschlichen Spielerin Milly, gespielt von Jodie Comer.

Neben Ryan Reynolds und Jodie Comer sind Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar und Taika Waititi Teil der Besetzung. Regie führt Shawn Levy, der unteranderem für Nachts im Museum und diverse Episoden von Stranger Things bekannt ist. Free Guy soll am 10. Dezember 2020 in die deutschen Kinos kommen.