Videospieladaptionen sind häufig ein zweischneidiges Schwert. Sie haben das Potenzial für großen Erfolg, da oft schon eine Fan-Gemeinde existiert. Die hat allerdings häufig auch eine ziemlich konkrete Vorstellung, wie die Welt aussehen und die Charaktere sich verhalten sollen. Vielleicht sagen die Macher der Halo-Serie deswegen direkt: „Wir erschaffen eine neue Zeitlinie.“

Halo Facts

Halo: Die Serie erfindet die Geschichte der Spiele neu

Kürzlich erschien der erste richtige Trailer zur Serien-Adaption der beliebten Shooter-Reihe Halo. Neben dem Umstand, dass Cortana den meisten Fans nicht blau genug ist, macht der Trailer vor allem deutlich, dass die Story sich wie angekündigt von den Spielen unterscheiden wird. Die Verantwortlichen sprechen von der „Silver Timeline“, also einer eigenen Zeitlinie, in der die Serie spielen wird.

Was ist die „Silver Timeline“?

Aus Blau wird Silber – in der Halo-Serie führt der Master Chief nicht das Fireteam Blue an, sondern Fireteam Silver. Daher auch der Name der neuen Zeitlinie. Diese neue Version des Halo-Universums enthält zwar alle bekannten Elemente des Kanons rund um die Spiele, Bücher und Comics, unterscheidet sich aber in einigen Einzelheiten davon. Der Creative Director des Franchise, Frank O'Connor, begründetet diese Entscheidung in einem Blogpost auf der offiziellen Seite halowaypoint.com sogar sehr detailliert. (Quelle: Halo Waypoint).

Die Halo-Serie unterscheidet sich in einigen Dinge von den Spielen, damit die kreativen Köpfe hinter der Produktion mehr Freiheiten haben. Zum einen, um ein neues Publikum an das Franchise heranzuführen und zum anderen, um sich nicht einfach nur mit der Erzählung zu wiederholen. Damit der alte Kanon intakt bleibt, wurde die neue Zeitlinie erschaffen. Außerdem werden Geschichten in Videospielen schlicht anders erzählt als in Serien, sie müssen an das Medium angepasst werden, um überhaupt zu funktionieren. Ein gutes Beispiel dafür sei die erzählerische Perspektive. Die Spiele erzählen die Geschichte größtenteils aus der Perspektive des Master Chief und das auch noch aus der First-Person-Sicht. Für eine Serie würde das nicht funktionieren.

Was ändert sich im Halo-Serien-Universum?

Der Trailer gibt zumindest einen ersten Eindruck, wie sich die Geschichte verändert. In der Serie scheint der Master Chief durch die Berührung mit einem Artefakt Kenntnis über die Ringwelt Halo zu erlangen und der Trailer endet mit seinen Worten: „Finde Halo, beende den Krieg.“ Im ersten Spiel der Reihe Halo: Combat Evolved stolpert das Schiff Pillar of Autumn zufällig über den ersten Halo-Ring auf der Flucht vor der Allianz. Der Master Chief wird erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Kälteschlaf geholt.

Die Halo-Serie erscheint voraussichtlich am 24. März 2022 beim aktuell nur ein Amerika verfügbaren Streaming-Anbieter Paramount+. Frühere Produktionen von Paramount+ wurden in der Vergangenheit schon durch Netflix oder Amazon Prime für den deutschen Markt lizenziert. Da das Angebot von Paramount+ aber noch dieses Jahr durch Sky auch bei uns zugänglich werden soll, ist es möglich, dass Halo nur dort erscheinen wird.