Neuer Xbox-Bestseller: Zerstörungs-Simulator begeistert Community

Die Xbox-Charts haben einen neuen Überraschungs-Hit, in dem es so richtig kracht. Der Open-World-Simulator Teardown kommt bei der Xbox-Community gut an und lehrt den Spielern die Lust am Zerstören.

Simulator-Fans haben im Xbox-Store einen neuen, explosiven Favoriten: Teardown. In dem Spiel von Publisher Saber Interactive könnt ihr eurer Zerstörungswut freien Lauf lassen und eine hübsche Pixel-Welt genüsslich in ihre Einzelteile zerlegen.

Teardown: Zerstörungs-Simulator lässt es auf der Xbox krachen

In Teardown wartet eine vollständig interaktive und zerstörbare Welt auf euch, die ihr in verschiedenen Modi erkunden und natürlich nach allen Regeln der Kunst abreißen könnt. In der Kampagne müsst ihr eure Firma vor dem finanziellen Kollaps bewahren und lasst euch dafür mit kriminellen Elementen ein – Raubzüge, Sprengungen und Schießereien inklusive. Im Sandbox-Modus dagegen könnt ihr euch völlig frei entfalten und euch uneingeschränkt mit Werkzeugen und Waffen austoben, während ihr im Herausforderungs-Modus verschiedene Challenges meistern müsst.

Schaut euch hier den Trailer zu Teardown an – gesprochen von Hollywood-Star Owen Wilson:

Teardown Console Launch Trailer

In der Xbox-Community kommt der Krawall-Simulator richtig gut an – nach 48 abgegebenen Stimmen steht das Spiel momentan bei einer Wertung von 4,2 von 5 möglichen Sternen. Wenn ihr Lust auf ein bisschen Zerstörung habt, könnt ihr euch das Spiel jetzt für 29,99 Euro schnappen.

Auch auf dem PC ist die Stimmung übrigens gut – bei Metacritic kann sich Teardown über eine Kritikerwertung von 80 und einen User-Score von 8.1 freuen. (Quelle: Metacritic)

Xbox-Charts: Krawall-Simulation landet in den Top 5

Teardown legt einen beachtlichen Start auf der Xbox hin – eine Woche nach Release etabliert es sich auf Platz 5 in den Bestseller-Charts. Damit landet der Simulator nur hinter den namhaften Hochkarätern EA Sports FC 24, Call of Duty: Modern Warfare 3, Hogwarts Legacy und Assassin’s Creed: Mirage. Die Rockstar-Hits Red Dead Redemption 2 und GTA 4 werden von Teardown dagegen auf die hinteren Plätze verwiesen. (Quelle: Xbox)

Trotz Starfield muss Xbox auch 2023 eine Pleite bei den Game Awards einstecken:

