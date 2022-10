Alles wird teurer bei Apple. Stimmt dies wirklich? Das Gegenteil des aktuellen Trends beweist der iPhone-Hersteller gegenwärtig mit der jüngsten Generation des Apple TV 4K. Die kleine Set-Top-Box ist jetzt nicht nur schneller und kommt ohne Lüfter daher, auch die Preise wurden gesenkt, sogar hierzulande in Europa. Schon verwunderlich.

Neues Apple TV 4K: Preise gehen runter, Leistung rauf

Auf den ersten Blick sieht das neue Apple TV noch immer so aus wie der Vorgänger, doch dies täuscht. Im Inneren arbeitet jetzt ein wesentlich schnellerer und effizienterer Apple A15 Bionic. Die neue Box verbraucht dadurch nicht nur 30 Prozent weniger Strom, auch ein Lüfter wird nun gänzlich überflüssig. Ergo: Das Apple TV 4K wird leiser beziehungsweise verstummt nahezu und fabriziert keine Betriebsgeräusche mehr.

Mit Abmessungen von 31 × 93 × 93 mm ist die Box zudem um einige Millimeter kompakter als noch der Vorgänger. Noch deutlicher wird die Reduktion beim Gewicht. Das bisherige Modell brachte 425 Gramm auf die Waage, die neue Variante maximal 214 Gramm.

Gut zu wissen: Das Apple TV 4K unterstützt neben dem HDR-Standard Dolby Vision, zu sehen unter Anderem bei Netflix und Disney+, jetzt auch HDR10+. Insbesondere für Inhalte bei Amazon Video ist das ein Vorteil, sofern man einen kompatiblen Fernseher hat – bei vielen Oberklasse-Modellen von Samsung, Philips und Panasonic ist das der Fall.

Für all dies müssen Kundinnen und Kunden dann auch noch weniger zahlen. Das alte 4K-Modell kostete bei Apple mindestens 199 Euro. Die neue Variante bekommt ihr hingegen schon ab 169 Euro. Die günstigste Variante verzichtet nun allerdings auf Ethernet und muss sich mit 64 GB Speicher begnügen. Wer 128 GB Speicher, Gigabit-Ethernet und Unterstützung für das Thread Mesh Networking Protokoll benötigt, um noch mehr Smart-Home-Zubehör anschließen zu können, muss zum größeren Modell greifen. Doch auch dieses ist mit 189 Euro noch immer günstiger als der Vorgänger (bei Apple ansehen). Im Gegensatz zu iPad, iPhone und Co. muss bei Apple also nicht immer alles dieser Tage teurer werden.

Was bietet eigentlich Apple TV+? Mal sehen:

Siri-Remote ab sofort mit USB-C

Verschmerzen lässt sich da sicherlich das fehlende USB-C-Kabel für die Siri-Remote. Die Fernbedienung wird ab sofort nämlich nicht per Lightning sondern nur noch per USB-C geladen. Übrigens: Verständlich, dass Apple aufgrund der neuen Preisgestaltung das bisherige Apple TV HD aus dem Programm nimmt – nicht mehr zeitgemäß.

Ausgeliefert wird das neue Apple TV dann auch gleich mit tvOS 16. Bestellt werden kann die Set-Top-Box schon jetzt, offiziell erhältlich ist das neue Apple TV 4K dann ab dem 4. November.