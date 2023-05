Disney lässt mit Arielle, die Meerjungfrau erneut einen Zeichentrick-Klassiker als Remake aufleben. Bei Kritikern und Zuschauern sorgt der neue Blockbuster für gespaltene Reaktionen und offenbart somit ein Qualitätsproblem.

Disney kann es einfach nicht lassen – Arielle, die Meerjungfrau ist bereits die 21. Live-Action-Adaption eines Zeichentrickfilms des Micky-Maus-Unternehmens und die Reaktionen von Kritikern und Zuschauern lassen genau zwei Schlüsse zu: Das konstante Wiederkäuen beliebter Zeichentrick-Klassiker entbehrt jeglicher kreativer Rechtfertigung, doch beim Publikum kommt die Nostalgie-Welle dennoch gut an.

Arielle, die Meerjungfrau: Disney wirft Remake-Maschine an

Die Kritikerwertung von Arielle, die Meerjungfrau sieht auf den ersten Blick zumindest nicht wie ein Desaster aus – von 192 Kritikern kommen immerhin 68 Prozent zu dem Schluss, dass das Remake mit Halle Bailey in der Hauptrolle vorzeigbar ist. Damit ist der Film solides Mittelmaß, nichts Halbes und nichts Ganzes, aber auch kein Mega-Flop à la Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Im direkten Vergleich mit dem Zeichentrick-Original wirkt das jedoch wie ein ziemlich schwacher Trost, denn der Animationsfilm aus dem Jahr 1992 kann eine Wertung von 92 Prozent vorweisen – ganze 24 Prozent besser.

Tatsächlich zählt Arielle, die Meerjungfrau mit dem mittelmäßigen Kritiker-Score aber immer noch zu den besseren Disney-Remakes – vergleichbare Filme wie Der König der Löwen (2019), Dumbo (2019) und Pinocchio (2022) konnten gerade einmal Bewertungen von 52 bis katastrophalen 29 Prozent abstauben.

Disneys neuestes Remake kommt bei Zuschauern gut an

Die Kritikerwertung von Arielle, die Meerjungfrau zeigt wieder einmal, dass Disneys Remakes gewöhnlich nicht an die Qualität der Original-Filme heranreichen können – doch offensichtlich sind sie profitabel genug, um ständig neue Adaptionen zu rechtfertigen. Darauf deutet zum Release auch der Zuschauerscore von Arielle, die Meerjungfrau hin, denn aktuell steht der Film bei satten 95 Prozent. (Quelle: Rotten Tomatoes)

