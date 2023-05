Motorola hat in letzter Zeit mit einigen Smartphones für Aufsehen gesorgt. Das mittlerweile zu Lenovo gehörende chinesische Unternehmen bringt mit dem Razr 40 Ultra bald ein Falt-Handy auf den Markt, das Samsung in Sachen Design deutlich aussticht. Die Konkurrenz muss da einen Kompromiss machen.

Motorola Razr 40 Ultra mit besonderem Display

Motorola wird in diesem Jahr nicht nur ein Klapp-Handy vorstellen, sondern mit dem Razr 40 Ultra ein zusätzliches Modell, das sich durch ein besonderes Cover-Display auszeichnet. Der Profi-Leaker Evan Blass hat hochauflösende Bilder von dem kommenden Razr 40 Ultra veröffentlicht und dabei das einzigartige Design enthüllt:

Das Motorola Razr 40 Ultra soll ein riesiges Cover-Display besitzen. (Bildquelle: @evleaks

Motorola verbaut an der Außenseite ein riesiges Cover-Display und lässt sich dabei von der Dual-Kamera nicht aufhalten. Samsung soll hingegen einen anderen Weg gehen und die Dual-Kamera auslassen, wie geleakte Bilder zeigen sollen:

Beim Design geht Motorola also wirklich den Ultra-Weg und macht etwas möglich, das die Konkurrenz bisher nicht geschafft hat. Zumindest nicht mit großen Hauptkameras, die ins Display eingelassen sind. Kleinere Punch-Hole-Kameras gibt es schon seit Jahren.

Hersteller wie Vivo oder Oppo haben bei ihren Falt-Handys den Bereich um die Kamera ganz ausgelassen, wie wir euch im nachfolgenden Video zeigen:

Oppo Find N2 Flip im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Wer hat das beste Falt-Handy gebaut?

Samsung spürt nach Jahren der Einsamkeit an der Spitze nun deutliche Konkurrenz vonseiten der chinesischen Smartphone-Hersteller, die jetzt auch Klapp-Handys bauen. Diese bieten teilweise viel mehr Ausstattung fürs Geld, sind in Europa aber nicht zu bekommen. Motorola hingegen ist weiterhin in Europa aktiv und könnte dem Galaxy Z Flip 5 gefährlich werden, wenn die restlichen Parameter passen. Das erfahren wir aber erst, wenn die neuen Falt-Handys von Motorola und Samsung vorgestellt wurden.

