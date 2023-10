Neues Flop-Spiel: Selbst Gollum war noch gut dagegen

Seit 2005 gab es kein neues Spiel mit dem gigantischen Affen King Kong und das wäre wohl auch besser so geblieben. Doch dann erschien Skull Island: Rise of Kong und stellt sogar das Gollum-Debakel in den Schatten.

Das letzte Spiel zu King Kong war eine Lizenzproduktion von Ubisoft zu Peter Jacksons Kinofilm aus dem Jahr 2005. Zwar kehrte der riesige Gorilla bereits auf die Leinwand zurück, doch ein neues Videospiel erschien erst vor Kurzem. Skull Island: Rise of Kong stellt, egal ob in Sachen Gameplay oder Grafik, sogar das Gollum-Debakel in den Schatten.

Ja, das sieht wirklich so aus

Skull Island: Rise of Kong ist im Grunde ein simples Beat'em'Up, bei dem ihr durch die Spielwelt lauft, klettert und springt und dabei allerlei monströses Getier mit den Pranken verkloppt. Die Geschichte möchte den Ursprung von King Kong beleuchten und zeigt in Rückblenden, wie er seine Eltern verliert und sich dann auf der Suche nach Rache zu deren Mörder durchprügelt – ein Alpha Predator namens Gaw. Die Zwischensequenzen sehen dann übrigens so aus:

Falls ihr euch nun wundert, was dieses komische deplatzierte Standbild sollte, das soll eine Erinnerung von Kong sein. Die Qualität der gezeigten Animationen scheint sich durch das gesamte Spiel zu ziehen. Hier ist ein Gameplay-Clip:

Diese Bilder stammen zwar von der Switch-Version, doch es sieht auf anderen Plattformen nicht viel besser aus. Der YouTuber MKIceandFire hat fast drei Stunden der PS5-Version auf seinem Kanal hochgeladen und zeigt, dass auch Sonys neuste Hardware nicht viel aus Skull Island: Rise of Kong herausholen kann. (Quelle: YouTube). Das Video zeigt übrigens das gesamte Spiel.

Auf Steam hat das Spiel gerade einmal 17 Rezensionen und die positiven sind ironisch gemeint. Nutzer „oh my goodness garcouis“ fragt: „Wieso ist überhaupt erlaubt, so etwas zu verkaufen“. (Quelle: Steam).

Wer gegen einfach gestrickten Prügelspaß nicht hat, sollte noch wissen, dass hier nicht nur ein paar Euro fällig sind. Das Spiel kostet stolze 40 Euro in der Standard-Version. Kurze Erinnerung: Das Spiel kann in unter drei Stunden beendet werden. Ob es euch das wert ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Es gibt übrigens auch die Colossal Edition für 55 Euro.