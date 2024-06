Neues für Baldur’s Gate 3: Entwickler enthüllen ihre letzte Trumpfkarte

Seit der Veröffentlichung von Baldur's Gate 3 im Jahr 2023 hat das Spiel zahlreiche Gamer in seinen Bann gezogen. Nun legt Larian Studios nach und kündigt einen großen Patch an, der eine Überraschung enthält, die vielen Spielern Freude bereiten wird.

Baldur's Gate 3: Offizieller Mod-Support kommt

CD Projekt RED veröffentlichte erst kürzlich einen offiziellen Mod-Support für The Witcher 3, um das Spiel auch nach Jahren noch mit neuen Inhalten versorgen zu können, während man bereits am Nachfolger arbeitet. Auch Entwickler und Publisher Larian Studios zieht für Baldur's Gate 3 noch ein Ass aus dem Ärmel, so kündigt das Studio Patch 7 an.

Patch 7 soll im September erscheinen und neben „Korrekturen, Quality-Of-Life-Verbesserungen und mehr“, ein offizielles Toolkit einführen, mit dem talentierte Fans eigene Ideen einbringen können. Vorerst wird der Mod-Support lediglich den PC-Spielern zur Verfügung stehen, das Studio arbeite allerdings daran, künftig weitere Plattformen wie Mac, PlayStation- und Xbox-Konsolen unterstützen zu können (Quelle: Larian Studios).

Für die Umsetzung setzt das Studio hier auf Mod.io. Dieses Programm ermögliche es, „Modding-Support für alle Plattformen bereitzustellen, und bietet die notwendige Infrastruktur, um Mods auf PC und Konsole herunterzuladen, hochgeladene Mods zu verwalten, Anleitungen bereitzustellen und eine gewisse Inhaltsmoderation zu gewährleisten, um die Community zu schützen.“

Möchtet ihr das Ganze bereits vor Release im September testen, bekommt ihr im Juli die Möglichkeit. Das Studio hat eine geschlossene Betaphase angekündigt. Diese ist auf etwa 1.000 Spieler begrenzt, anmelden kann sich aber jeder PC-Spieler.

Ihr habt Baldur's Gate 3 noch nicht gespielt? Macht euch einen ersten Eindruck:

Baldur's Gate 3: Launch-Trailer

Kein Baldur's Gate 4?

Bereits vor Monaten hat Larian Studios mitgeteilt, dass es mit Baldur's Gate abgeschlossen habe und sich künftig einem anderen Projekt widmen wird. Das könnte das Ende der beliebten Rollenspielreihe bedeuten – es gibt aber noch einen Hoffnungsschimmer (Quelle: PCGamer).

Nach dem großen Erfolg scheint Hasbro die Marke noch nicht aufgeben zu wollen. Das Unternehmen suche derzeit nach Möglichkeiten und einem Entwickler, der sich der Verantwortung stellen würde. Man hoffe außerdem, dass es nicht wieder 25 Jahre dauern würde, bis der nächste Teil erscheint. Genaueres und eine offizielle Ankündigung gibt es bisher allerdings nicht (Quelle: PCGamer).