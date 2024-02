Neues Gratis-Game auf der PS5: Horror-Fans dürfen sich über PS-Plus-Geschenk freuen

Horror-Fans können sich aktuell im PlayStation-Store ein brandneues Abenteuer aus der Silent-Hill-Reihe schnappen – und zwar völlig gratis. The Short Message ist für PS-Plus-Abonnenten ab sofort auf der PS5 verfügbar.

Sony Playstation Facts

Das State-of-Play-Event am 31. Januar 2024 hatte für PlayStation-Fans wie gewohnt zahlreiche neue Trailer zu bieten – neben den Ankündigungen für zukünftige Projekte gab es aber auch einen echten Überraschungs-Release: Das Horror-Spiel Silent Hill: The Short Message ist ab sofort auf der PS5 verfügbar – exklusiv und gratis für PS-Plus-Abonnenten.

Anzeige

Silent Hill: The Short Message gratis für PS-Plus-Abonnenten verfügbar

In Silent Hill: The Short Message spielt ihr Anita, eine junge Frau, die den Spuren ihrer verlorenen Freundin Maya folgt und dabei auf eine schattenhafte Parallelwelt voller Gefahren stößt. Das Spiel soll die jüngst nicht allzu erfolgreiche Horror-Reihe zurück ins Bewusstsein der Spieler bringen und beinhaltet dabei unter anderem abgründige Themen wie Social-Media-Mobbing und Suizid. (Quelle: PlayStation)

Schaut euch hier den Trailer zu Silent Hill: The Short Message an:

Silent Hill: The Short Message

Silent Hill: The Short Message ist ein kurzes, experimentelles Horror-Spiel, das von Konami in Zusammenarbeit mit Hexadrive entwickelt wurde. Leaks hatten in der Vergangenheit auf die Existenz des Projekts hingewiesen, doch der Release am 31. Januar kam dennoch überraschend. Ihr könnt euch das Spiel ab sofort gratis für eure PS5 sichern – allerdings ist ein PS-Plus-Abo Pflichtvoraussetzung.

Anzeige

Bei PS5-Besitzern scheint das neue Silent Hill in jedem Fall gut anzukommen – nach bisher 4.400 abgegebenen Stimmen steht der Horror-Hit bei einer Bewertung von 4,49 von 5 möglichen Sternen (im PlayStation-Store ansehen).

Anzeige

Kostenloses Horror-Spiel für die PS5 ist nur der Anfang

Silent Hill: The Short Message ist ein Teil des großen Silent-Hill-Revivals, das Konami vorantreiben möchte. Unter anderem könnt ihr euch dabei auf das Remake vom Klassiker Silent Hill 2 sowie ein neues vollwertiges Spiel, Silent Hill Townfall, freuen. Dass Konami mit dem Franchise allerdings keinesfalls immer ins Schwarze trifft, hat kürzlich erst das absolute Desaster Silent Hill: Ascension bewiesen. Die interaktive Serie hat Fans unter anderem durch gierige Mikrotransaktionen und groteske Design-Entscheidungen verprellt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.