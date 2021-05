Mit New Pokémon Snap hat Nintendo dieses Jahr bereits einen echten Switch-Hit gelandet, Ende Juni steht schon der nächste Knaller an: ein neues Mario-Spiel. Nun wurde ein Trailer veröffentlicht, der die besten Features des Switch-Games zeigt und einen echten Nerv bei den Spielern trifft.

Mario Golf: Super Rush – Trailer zeigt Speed Golf, Battle-Modus und König Bob-omb

Bei vielen Golfspielen handelt es sich oftmals um eher trockene Simulationen, die zwar durchaus viel Spieltiefe besitzen, sich aber meist recht zäh und träge spielen. Eine Ausnahme bildet die Mario-Golf-Reihe. Statt schnöder Simulation setzt Nintendo auf eher arcadige Gameplay-Elemente.

Am 25. Juni erscheint ein neuer Ableger der Reihe für die Nintendo Switch: Mario Golf: Super Rush. Rund einen Monat vor dem Startschuss hat Nintendo nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der die wichtigsten Neuerungen und Features zusammenfasst und eindrucksvoll in Szene setzt:

Mario Golf: Super Rush – Neue Spielmodi sorgen für chaotischen Spaß

Neben einem Story-Modus hat Nintendo auch ein paar coole Modi für alle Koop- und Versus-Fans mit im Gepäck: Speed Golf und Battle Golf. Statt abwechselnd euer Eisen zu schwingen und Schläge auszuführen, tretet ihr in diesem Modus alle gleichzeitig gegeneinander an. Sieger ist nicht etwa der Spieler, der die wenigsten Schläge braucht, um seinen Ball im Loch zu versenken – nur auf eure Zeit kommt es am Ende an.

Im Battle-Modus seid ihr statt auf unterschiedlichen Kursen in einer kleinen Arena unterwegs, in der insgesamt 9 Löcher verteilt sind. Wer zuerst 3 Mal einlocht, gewinnt. Doch Vorsicht, sollte ein Gegner ein Loch vor euch für sich beanspruchen, steht es euch nicht mehr zur Verfügung.

Fans sind aus dem Häuschen – Mario Golf: Super Rush scheint einen Nerv zu treffen

Obwohl Golf eher eine Nischensportart ist, sind die Fans vom neuen Ableger der Mario-Golf-Reihe restlos begeistert – das zeigt sich auch im Feedback auf YouTube. Mehr als 26.000 Likes konnte der neue Trailer bereits einfahren, zudem gibt es mehr als 5.000 Kommentare zum Video.

Die meisten Spieler sind davon überzeugt, dass die neuen Modi verdammt spaßig sein werden. Einige Nintendo-Fans freuen sich zudem darüber, dass sie endlich König Bomb-omb in einem Mario-Spiel als Charakter spielen können. Was sagt ihr zum neuen Trailer? Werdet ihr euch Mario Golf: Super Rush direkt zum Startschuss Ende Juli zulegen? Oder könnt ihr der Golf-Reihe so rein gar nichts abgewinnen? Erzählt es uns in den Facebook-Kommentaren.