Neues Marvel-Buch enthüllt: Der mächtigste Avenger ist tot

Über das Schicksal von Wanda Maximoff, auch bekannt als Scarlet Witch, wurde lange diskutiert. Nach ihrem letzten Auftritt in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ blieb ihre Zukunft unklar. Ein neues Marvel-Buch enthüllt nun die Wahrheit: Der wohl mächtigste Avenger ist tatsächlich tot.

Marvel bestätigt: Scarlet Witch ist tot

Ein neues Buch mit dem Titel „Marvel Studios‘ The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline“ bringt Licht ins Dunkel um das Schicksal von Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Was mit der mächtigen Avengers-Hexe geschah, ist nun endgültig geklärt. Auf ein Wiedersehen brauchen Fans nicht mehr zu hoffen.

Die Wandlung von Wanda Maximoff von einer Heldin zu einer Antagonistin hatte zuvor bei einigen Anhängern des MCU für Enttäuschung gesorgt. Ihr abrupter Charakterwechsel machte es offenbar auch Marvel schwer, ihr einen würdigen Abschied zu bereiten. Stattdessen endet ihr Weg nun schlicht damit, dass sie unter riesigen Felsbrocken begraben bleibt (Quelle: Screenrant).

Lange Zeit blieb die Frage offen, ob diese Felsbrocken Wanda tatsächlich das Leben gekostet haben. Das MCU hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass totgeglaubte Charaktere überraschend zurückkehren können. Im Fall von Scarlet Witch scheint dies jedoch ausgeschlossen. Das erwähnte Buch bestätigt, dass Wanda den Berg Wundagore zerstört und sich darunter begraben hat, womit sie gleichzeitig zwei große Gefahren für das Multiversum beseitigt hat.

Hier der Trailer zu „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Trailer

Scarlet Witch auf Disney+

Wer sich den Abschied von Scarlet Witch noch einmal genauer anschauen möchte, kann das bei Disney+ tun. Dort gibt es den Film „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ im Streaming-Abo. Da Disney+ zum 1. November seine Abomodelle umstellt, muss für den Streaming-Dienst teilweise mehr bezahlt werden. Das Standard-Abo ist aber weiterhin für 8,99 Euro im Monat erhältlich.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.