Zum OnePlus Nord 2T sind bereits viele Details bekannt. Inzwischen steht auch noch fest, wann das Handy in Europa auf den Markt kommt. Als Alternative zum Samsung Galaxy A53 könnte das Mittelklasse-Smartphone durchaus eine gute Figur abgeben.

OnePlus Nord 2T ab 19. Mai in Europa

Nach umfangreichen Leaks sind bereits einige Details rund um das kommende OnePlus Nord 2T bekannt. Nun hat die zu Oppo gehörende chinesische Marke selbst bestätigt, wann das Handy in Europa zu haben sein wird: Am 19. Mai 2022 wird der Nachfolger des OnePlus Nord 2 offiziell veröffentlicht (Quelle: OnePlus). Berichten zufolge will OnePlus das Smartphone für 399 Euro auf den Markt bringen.

Das Smartphone wird als Alternative zum Samsung Galaxy A53 gehandelt, das sich mittlerweile ebenfalls im Bereich von 400 Euro bewegt. Ein paar Unterschiede lassen sich aber nicht wegdiskutieren, denn das OnePlus-Handy verfügt wohl über einen kleineren Akku. Immerhin soll sich dieser schneller aufladen lassen.

Beim AMOLED-Display des OnePlus Nord 2T ist von 6,43 Zoll in der Diagonale auszugehen, die Bildwiederholrate liegt bei 90 Hz. Dem Prozessor MediaTek Dimensity 1300 stehen je nach Modell 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher sowie eine Kapazität von 128 oder 256 GB Festspeicher zur Seite. Android 12 mit dem Überzug OxygenOS 12.1 ist installiert.

Auf der Rückseite ist eine 50-MP-Hauptkamera zu finden, hier hat sich OnePlus beziehungsweise Oppo für den Sensor Sony IMX766 entschieden. Hinzu kommen noch ein Ultraweitwinkel (8 MP) und ein monochromer Sensor (2 MP). Selfies sollen mit 32 MP möglich sein.

An die Leistung des OnePlus 10 Pro wird das Nord 2T nicht herankommen:

OnePlus Nord 2T: Akku lädt mit 80 Watt

Der Akku des Handys besitzt Leaks zufolge eine Kapazität von 4.500 mAh und lässt sich kabelgebunden über Oppos SuperVOOC-Technologie mit 80 Watt versorgen. Zum Vergleich: Beim Samsung Galaxy A53 sind es 25 Watt, die Kapazität liegt mit 5.000 mAh aber höher.