Samsung hat ein Problem. Die Mittelklasse-Handys werden immer besser, die High-End-Modelle dafür aber sogar schlechter ausgestattet. Mit dem Galaxy A82 5G ist jetzt ein neues Samsung-Handys aufgetaucht, das teilweise besser als das Galaxy S21 Plus ist aber weniger kosten dürfte.

Samsung Galaxy A82 5G knöpft sich das Galaxy S21 Plus vor

Wer sich ein neues Samsung-Smartphone kaufen möchte, muss mittlerweile ganz genau hinschauen. Während früher die S-Klasse klare Vorteile gegenüber der A-Klasse bot, hat sich das in diesem Jahr drastisch geändert. So gibt es beispielsweise nur noch eine FHD+-Auflösung, keinen microSD-Slot und klassische Kopfhörer lassen sich bei der S21-Generation auch nicht mehr anschließen. Dafür wurde die A-Klasse ordentlich aufgerüstet. 90- und 120-Hz-Displays, 5G, wasserdichte Eigenschaften und vieles mehr. Da wundert es nicht, dass mit dem Galaxy A82 5G plötzlich ein Smartphone auftaucht, dass das Galaxy S21 Plus in einer Disziplin sogar schlägt.

Samsung selbst hat nämlich das Galaxy A82 5G bestätigt. Es soll sich um das schon in Südkorea vorgestellte Galaxy Quantum 2 handeln. Dieses ist wie das Galaxy S21 Plus mit einem flachen 6,7-Zoll-Display ausgestattet, das 120 Hz unterstützt, aber mit QHD+ auflöst. Es gibt auch hier die 64-MP-Kamera und ein 12-MP-Weitwinkel. Größter Nachteil dürfte das fehlende Teleobjektiv sein. Interessanterweise kommt hier ein älterer Snapdragon 855+ zum Einsatz, der aber genug Leistung für alle täglichen Vorhaben bietet. Ansonsten ist noch ein 4.500-mAh-Akku verbaut, der für eine lange Laufzeit sorgt. Ein Preis ist noch nicht bekannt, die A-Klasse von Samsung ist aber immer günstiger als die S-Klasse. Entsprechend könnte das Galaxy A82 (5G) wirklich eine gute Alternative zum S21 Plus werden, wenn man auf eine höhere Auflösung des Displays nicht verzichten möchte.

Samsung hat die A-Klasse ordentlich aufgerüstet:

Wann erscheint das Samsung Galaxy A82 5G?

Da das Galaxy Quantum 2 schon offiziell ist, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis das Galaxy A82 5G vorgestellt wird. In den kommenden Wochen dürften wir dann erfahren, wie sich Samsung mit dem Smartphone aufstellen möchte.