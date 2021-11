Exo One ist ein Science-Fiction-Adventure der anderen Art – und vielleicht am besten vergleichbar mit Journey: In der kostenlosen Demo auf Steam könnt ihr die Sogwirkung des Spiels selbst erfahren.

Indie Games Facts

Manche Spiele haben vor allen Dingen ein Ziel: Euch durch eine wundervolle Welt zu führen und dafür zu sorgen, dass ihr euch entspannt. Für einige sind das Spiele wie Minecraft, andere lieben es eingekuschelt in einer Decke Stardew Valley zu erkunden. Exo One gehört zwar in eine andere Kategorie, dürfte aber für so manche genau dasselbe erreichen.

In dem Science-Fiction-Erkundungsspiel steuert ihr einen mysteriösen kleinen Ball, der die Gravitation dazu nutzen kann, um Schwung zu nehmen und in die Lüfte zu steigen. Rollend und fliegend erkundet ihr im Spiel verschiedene Planeten, wobei ihr durch Raum und Zeit einem geheimnisvollen Signal folgt. Der hypnotische Flugsimulator verbindet hierbei visuell hochwertige Landschaften zwischen bergigen Wüsten und saftigen Wäldern – euer Ziel ist stets ein gigantischer blauer Strahl am Horizont, der euch auf interplanetare Reisen schickt.

Werft einen Blick auf das schöne Exo One:

Exo One: Trailer zum Release-Datum

Auf der offiziellen Homepage zu Exo One könnt ihr euch noch mehr über darüber durchlesen.

Die etwa zehnminütige Demo zu Exo One könnt ihr jetzt kostenlos auf Steam ausprobieren. Lasst euch dabei nicht von der anfangs etwas schwierigen Steuerung abbringen: Einmal gelernt sollte sie euch direkt ins Blut übergehen. Exo One hat einige Indie-Preise abgestaubt und ist ohne Frage so hypnotisch wie im Trailer angedeutet. Falls ihr Spiele wie Journey, Abzu oder Flower mochtet, solltet ihr dieses Science-Fiction-Adventure zumindest einmal ausprobieren.

Bis jetzt ist Exo One einzig auf Steam und für Xbox One erschienen, und das am 18. November 2021. Ob das Spiel auch anderen Konsolen einen Besuch abstatten wird, ist bislang unklar.