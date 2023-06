Sony hat angekündigt, welches PS5-Highlight als Nächstes auf den PC kommen wird – dieses Mal könnt ihr euch auf Ratchet & Clank: Rift Apart freuen. Auf Steam könnt ihr euch den Fan-Liebling bereits vorbestellen, denn der Release steht kurz vor der Tür.

Steam Facts

Mit Ratchet & Clank: Rift Apart bringt Sony unter anderem nach Horizon Zero Dawn, God of War, Marvel’s Spider-Man und The Last of Us einen weiteren PlayStation-Hit auf dem PC groß raus. Wie das Unternehmen in einem Blog-Post angekündigt hat, soll der PC-Port am 26. Juli 2023 erscheinen – auf Steam und im Epic Games Store sind die Vorbestellungen ab sofort aktiv.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint im Sommer auf dem PC

Mit einer Metacritic-Wertung von 88 Prozent zählt Ratchet & Clank: Rift Apart auch zwei Jahre nach dem Release zu den besten PS5-Spielen überhaupt. Nun dürfen sich PC-Spieler auf das interdimensionale Abenteuer freuen, das für die gelungene Portierung laut des PlayStation-Blogs einige spezifische Features erhalten hat.

Schaut euch hier den Trailer zur PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart an:

Ratchet & Clank: Rift Apart: PC-Features-Trailer

Die PC-Version soll unter anderem Unterstützung für Ultra-Wide-Monitore bieten und auch mit den Bildformaten 21:9, 32:9 und 48:9 kompatibel sein. Außerdem könnt ihr das Framerate-Limit aufheben und euch je nach Systemvoraussetzungen über Raytracing-Effekte freuen. Ratchet & Clank: Rift Apart lässt sich auf dem PC des Weiteren sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit dem DualSense-Controller mitsamt aller Next-Gen-Features steuern. Achievements sind sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store verfügbar. (Quelle: PlayStation)

Steam: Sony wagt neuen Versuch mit PS5-Hit

Vorbesteller können sich Ratchet & Clank: Rift Apart auf dem PC für 59,99 Euro sichern. Es bleibt zu hoffen, dass Sony mit dem neuesten PlayStation-Port zu alter Stärke zurückfindet und die Fehler von The Last of Us nicht wiederholt – der Zombie-Blockbuster hatte zum Release Ende März 2023 bei der Steam-Community wegen technischer Mängel und einer suboptimalen Umsetzung für jede Menge Frust gesorgt. Die PC-Umsetzungen der vormaligen PlayStation-Exclusives Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales waren technisch aber deutlich gelungener. Da Ratchet & Clank dieselbe Engine verwendet, besteht Grund zum Optimismus.

Apropos The Last of Us – das neue PS5-Projekt von Naughty Dog muss gegen einige Probleme ankämpfen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.