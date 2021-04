Microsoft hat heute überraschend das Surface Laptop 4 vorgestellt. Besonders bei der Auswahl der Prozessoren und der Akkulaufzeit hat sich einiges getan. Man bekommt im Endeffekt mehr für weniger Geld – zumindest bei der kleinen Version. Wer vorbestellt, erhält zudem die Kopfhörer Surface Earbuds im Wert von 180 Euro kostenlos dazu.

Surface Laptop 4 eignet sich für Home-Office und mobiles Arbeiten

Das Surface Laptop 4 passt genau in die Zeit, in der immer mehr Menschen im Home-Office arbeiten müssen und ein gutes Arbeitsgerät benötigen. In der vierten Generation des Surface Laptops hat Microsoft viele Kritikpunkte des Vorgängers beseitigt. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit, die neuen AMD-Prozessoren auch im 13,5-Zoll-Modell zu wählen. Dadurch sinkt der Preis auf 1.129 Euro für die Version mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM. Die 128-GB-Version, die es beim Vorgänger noch gab, fällt weg. Das ist die absolut richtige Entscheidung. Niemand braucht mehr eine 128-GB-Version in einem modernen Laptop. 256 GB sind das Minimum.

Während sich am Design nichts verändert hat, wurde die Akkulaufzeit des Surface Laptop 4 deutlich gesteigert. Microsoft gibt an, dass die Laufzeit beim kleinen Modell mit AMD-Prozessor bei 19 Stunden liegt, bei der 15-Zoll-Version bei 17,5 Stunden. Die Intel-Modelle kommen auf 17 und 16,5 Stunden. Egal ob mit Intel- oder AMD-Prozessor, die Leistung dürfte für alle Home-Office-Aufgaben ausreichen. Während Apple beim MacBook immer weniger Konfigurationen anbietet, macht es Microsoft mit den verschiedenen Größen und Prozessoren den Interessenten nicht einfacher, sich zu entscheiden. Neben den Prozessoren gibt es ja noch verschiedene Farben und Materialien. Damit muss man sich wirklich beschäftigen. Das Einsteigermodell scheint aber für den normalen Home-Office-Einsatz gut zu passen.

Surface Laptop 4 vorbestellen und Kopfhörer kostenlos bekommen

Wer möchte, kann sich das Surface Laptop 4 jetzt vorbestellen. Geliefert wird ab dem 27. April. Bis zu diesem Zeitraum erhaltet ihr dann auch die Surface Earbuds im Wert von 180 Euro kostenlos dazu. Das ist natürlich ein netter Anreiz, den man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man aktuell sowieso ein neues Laptop kaufen will.