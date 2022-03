Wenn ihr euch für das feudale Japan interessiert, könnte Sengoku Dynasty ein Pflichtspiel für euch werden. Ähnlich wie in Kingdom Come: Deliverance versetzt euch das Survival-Spiel von Entwickler Superkami in die Rolle eines einfachen Bauern und lässt euch im Anschluss die Wahl, wie ihr euer virtuelles Leben gestalten wollt.

Kingdom Come: Deliverance Facts

Bauer oder Krieger: Welchen Weg werdet ihr wählen?

Lebenssimulationen wie Kingdom Come: Deliverance erfreuen sich bei Spielern großer Beliebtheit. Im Fokus dieser Games steht die möglichst akkurate Darstellung des damaligen Lebens. Ganz neu in diesem Genre: Sengoku Dynasty.

Sengoku Dynasty - Official Cinematic Trailer

Das Survival-Spiel versetzt euch in die Zeit des feudalen Japans und lässt euch in der Rolle als gewöhnlicher Bauer alle Freiheiten. Ihr könnt ein Dorf errichten, Handel treiben oder als Krieger nach Ruhm und Ehre streben. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr der Story folgen wollt oder euch einfach im Sandbox-Modus nach Herzenslust austobt.

Aber egal wie ihr euch entscheidet, ihr könnt das Spiel alleine oder aber im Koop-Modus mit Freunden erleben.

Wann erscheint Sengoku Dynasty?

Sengoku Dynasty wird in Zusammenarbeit mit japanischen Historikern entwickelt. Das soll euch einen möglichst authentischen Einblick in das damalige Leben eines Japaners bieten. Auf diese Weise lernt ihr die japanische Kultur des Mittelalters und ihre Traditionen kennen, während ihr selbst ein Teil davon werdet.

Einen festen Release-Termin hat Sengoku Dynasty zwar nicht, aber die Entwickler wollen noch in diesem Jahr in die Early-Access-Phase auf Steam starten. Mehr Informationen zum Spiel erhaltet ihr darüber hinaus auf der offiziellen Steam-Seite.

Vorerst erscheint Sengoku Dynasty nur für den PC. Sollte das Spiel aber ähnlich erfolgreich wie Kingdom Come: Deliverance werden, dann ist ein anschließender Release auf der PS5 und der Xbox Series X|S sicherlich nicht ausgeschlossen.