WhatsApp wird permanent weiterentwickelt und erhält regelmäßig neue Features. Dieses Mal wurde ein neues Symbol entdeckt, hinter dem sich eine Funktion verbirgt, mit der ihr anderen Menschen viel einfacher noch persönlichere Nachrichten schicken könnt. Erste Testerinnen und Tester können sie schon ausprobieren.

WhatsApp erhält Videonachrichten

In WhatsApp könnt ihr Nachrichten per Text schreiben oder eine Sprachnachricht verschicken. Wem das nicht reicht, der kann bald auch eine Videonachricht verschicken. Ihr könnt euch oder etwas filmen und das kurze Video dann direkt als Nachricht versenden. In der aktuellen Beta-Version für Android- und iOS-Nutzer ist die Funktion bei einigen Nutzern schon aufgetaucht. Die Videolänge ist auf 60 Sekunden limitiert. Das Mikrofonsymbol für Sprachnachrichten wird damit ersetzt.

WhatsApp erhält neue Videonachrichten. (Bildquelle: WABetaInfo

Schon jetzt könnt ihr Videonachrichten schicken, indem ihr einfach den Auslöser der WhatsApp-Kamera länger gedrückt haltet. Das will WhatsApp mit der neuen Funktion erleichtern. Wie auf dem Bild oben zu sehen, kommt neben dem Kamerasymbol ein neues Videokamerasymbol dazu, über das ihr die Videonachricht direkt aufnehmen könnt. Das Sprachnachrichtensymbol wird damit ersetzt. Sprachnachrichten lassen sich erst nach einem Druck auf das Symbol verschicken.

Die neue Videonachrichten-Funktion befindet sich aktuell nur in der Testphase und kann noch nicht von allen Nutzern verwendet werden. Sie könnte bei euch also noch nicht aktiv sein, selbst wenn ihr die Beta-Version von WhatsApp verwendet. Erst nach der Testphase wird WhatsApp die Funktion für alle freigeben.

Doppelte Belegung könnte für Probleme sorgen

Für viele Nutzerinnen und Nutzer könnte die Doppelbelegung der Funktion für Videonachrichten und Sprachnachrichten in WhatsApp zu einem täglichen Ärgernis werden. Bisher geht man fast schon blind auf das Mikrofonsymbol und zeichnet die Sprachnachricht direkt auf. Mit der Änderung und dem neuen Symbol muss man die Sprachnachrichten-Funktion erst mit einem Druck aktivieren und kann dann erst eine Nachricht aufnehmen. Zudem hätte man dann zwei Videokamerasymbole auf einem Bildschirm. Es wird also interessant sein zu sehen, ob es wirklich dazu kommt.