Neues Tesla Model Y gesichtet: So sieht das Juniper-E-Auto aus

Tesla bereitet einen Facelift für sein beliebtes Model Y vor. Das E-Auto mit dem Codenamen Juniper wurde jetzt in den USA gesichtet. Die neue Variante soll sowohl optische als auch technische Verbesserungen mit sich bringen – und nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Tesla Model Y Juniper aufgetaucht

Das Tesla Model Y wird in einer aufgefrischten Variante erscheinen. Erste Sichtungen eines getarnten Prototyps auf öffentlichen Straßen deuten nun daraufhin, dass die Markteinführung des überarbeiteten Modells so langsam in greifbare Nähe rückt (Quelle: JacklJack bei Reddit).

Äußerlich soll das Model Y dem kürzlich überarbeiteten Model 3 ähneln: Zu den erwarteten Änderungen gehören ein neues Frontdesign mit schlankeren, moderneren Scheinwerfern und einer weniger ausgeprägten Nase sowie überarbeitete Rückleuchten.

Auch ein markanterer Stoßfänger – möglicherweise inspiriert vom Model 3 Performance – sowie neu gestaltete Räder mit verbesserter Aerodynamik bei gleichbleibender Größe und modifizierte Rückspiegel mit leicht veränderter Form werden erwartet.

Prototyp des Tesla Model Y Juniper (Bildquelle: JacklJack bei Reddit)

Verbesserungen sind auch im Innenraum zu erwarten, wobei Details noch unklar sind. Gut möglich, dass Tesla die Materialqualität im Innenraum insgesamt auf das Niveau des überarbeiteten Model 3 anhebt.

Wann genau das Tesla Model Y Juniper auf den Markt kommen wird, ist noch unklar. Tesla-Chef Elon Musk hat bereits ausgeschlossen, dass das Juniper-Update noch in diesem Jahr erscheinen wird. Angesichts der anhaltend starken Verkaufszahlen des Model Y und Teslas Fokus auf das Robotaxi-Projekt könnte sich die Einführung des Facelifts weiter verzögern.

Tesla Model Y bleibt Cashcow

Das Model Y ist für Tesla extrem wichtig. Im vergangenen Jahr war es das weltweit meistverkaufte Fahrzeug. Mit einem Zuwachs von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr konnte es sogar zwei benzinbetriebene Toyota-Modelle von der Spitze verdrängen.