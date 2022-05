Die Xbox Series S könnte dank eines neuen Patents zur echten Alleskönner-Konsole werden. Microsoft arbeitet möglicherweise an einem neuen Feature, das die größte Schwäche der All-Digital-Konsole beseitigen würde.

Ein neues Microsoft-Patent könnte die Spiele-Kompatibilität auf den Xbox-Konsolen wesentlich verbessern und ein neues Feature für eure digitalen Spiele-Bibliotheken hinzufügen. Das Patent beschreibt die Funktion, eine digitale Kopie von einem Spiel zu erstellen, das ihr als Disc besitzt. Dies würde besonders Gamern mit einer Xbox Series S entgegenkommen, da diese schließlich über kein Disc-Laufwerk verfügt.

Xbox Series S: Discs ohne Laufwerk zocken

Das Patent beschreibt einen Prozess, durch den ihr ein Spiel in physischer Form als Kopie zu eurer digitalen Bibliothek hinzufügen könntet. Mit welchen Endgeräten ihr die Disc in eure Bibliothek einscannen könntet, ist aktuell leider noch nicht bekannt. Ebenfalls geht aus dem Patent nicht hervor, ob die Disc nach der Kopie weiterhin verwendbar wäre und ob es sich um eine dauerhafte oder zeitlich begrenzte Lizenz handeln würde, die ihr in regelmäßigen Abständen aktualisieren müsstet.

Während das Feature für viele Xbox-Besitzer ziemlich nützlich sein könnte, ist noch nicht klar, ob Microsoft es jemals umsetzen wird. Die Anmeldung eines Patents allein lässt noch nicht auf die Realisierung eines Projekts schließen.

Microsoft: Panne zeigt Problem mit digitalen Spielen

Erst vor Kurzem hat ein umfassender Netzwerk-Aussetzer vielen Spielern den Zugriff auf ihre digitale Xbox-Bibliothek verwehrt. Der Vorfall hat wieder einmal gezeigt, dass rein digitale Spiele für Gamer durchaus mit Risiken verbunden sind. Eine Kombinations-Möglichkeit aus Disc-Version und digitaler Kopie könnte deswegen für viele Spieler eine attraktive Alternative darstellen.

In unserem Insights-Video erklären wir euch genau, was das Xbox-Patent für Folgen hätte:

