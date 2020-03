Neues Xiaomi-Smartphone: Kommender Preis-Leistungs-Kracher lässt tief blicken

Xiaomi hat zuletzt einigen neue Android-Smartphones vorgestellt, die großes Interesse erzeugt haben – aber recht teuer sind. Nun kündigt sich wieder ein echter Preis-Leistung-Kracher an, wie wir ihn gewohnt sind. Besonders ein Detail steht im Fokus.

Xiaomi haut ein interessantes Smartphone nach dem anderen raus. Bereits am 12. März 2020 folgt der nächste Knaller – und das könnte tatsächlich auch einer werden. Denn bereits in wenigen Tagen wird Xiaomi das Redmi Note 9 und 9 Pro enthüllen. Ein entsprechender Teaser mit eindeutigen Hinweisen auf den Fokus des Smartphones wurde bei Twitter veröffentlicht:

Behold the answer to the most awaited question of 2020. Yes, the next #RedmiNote launches on March 12! 😎

Brace yourselves because #ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you've ever seen before! 👊

RT with #ILoveRedmiNote to share this EPIC moment.#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/NDwPjW9Wwh

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2020