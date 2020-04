Bildquelle: Sony

Man könnte den Eindruck bekommen, dass Sony, trotz der Schwierigkeiten beim Absatz von Xperia-Handys, gar nicht möchte, dass man neue Smartphones kauft. Das Sony Xperia L4 ist ein Paradebeispiel für diese Einstellung.

Sony Xperia L4: Neues Handy mit alter Software

Die Verkaufszahlen von Sony sinken seit Jahren, trotzdem scheint es nicht so, als ob Sony Fehler, die in der Vergangenheit begangen wurden, jetzt nicht mehr passieren. Mit dem Sony Xperia L4 startet ab sofort ein neues Android-Handy in Deutschland, das zum Preis von 199 Euro verkauft wird. Optisch wird das neue Xperia-Handy sehr ansprechend. Das 21:9-Seitenverhältnis ist mittlerweile ein Markenzeichen von Sony geworden. Technisch kann es nicht mit der chinesischen Konkurrenz mithalten – besonders nicht gegen Xiaomi. Und obwohl Sony sich in der aktuellen Lage darum bemühen sollte, keinen Grund zu liefern, das Handy nicht zu kaufen, wird einfach so Android 9 Pie auf dem Xperia L4 vorinstalliert.

Während also mittlerweile auch die chinesischen Unternehmen gemerkt haben, dass neue Smartphones mit einer aktuellen Software auf den Markt kommen müssen, um Erfolg zu haben, erlaubt sich Sony diesen unnötigen Fehler. Android 9 Pie ist bald zwei Jahre alt. Android 11 steht vor der Tür. Man würde sich also ein Handy kaufen, das mit sehr alter Software läuft und dann muss man nicht nur auf ein Android-10-Update warten, sondern hoffen, dass eventuell irgendwann ein Android-11-Update kommt.

Das Sony Xperia 1 II erscheint zum Glück mit Android 10:

Sony-Handy: Kein Erfolg mehr mit Xperia-Smartphones?

Wenn Sony so weiter macht, dann darf man sich nicht wundern, dass die Kunden die Xperia-Handys nicht mehr kaufen, sondern eher zu Samsung, Xiaomi und Co. greifen. Die Sony-Handys sind oft zu teuer, dafür im Vergleich zur Konkurrenz zu schlecht ausgestattet und jetzt kommt auch noch veraltete Software zum Einsatz. Das darf eigentlich nicht sein.