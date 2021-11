Anfänglich konnte sich New World nicht vor Spielern retten, doch jetzt scheint diese Zeit vorbei zu sein und das hat Auswirkungen. Amazon Games bestätigte kürzlich, dass sie darauf mit der Zusammenlegung von Servern reagieren.

New World: Die Spielerzahlen sinken rapide

Nach mehreren Verzögerungen erschien Amazons erster Versuch im MMO-Genre am 28. September 2021. Zunächst war es ein durchschlagender Erfolg, so schoss New World in den Charts schnell nach oben. Die Popularität des Spiels hat jetzt anscheinend aber wieder abgenommen – das könnte unter anderem an Bugs wie der Goldverdopplung liegen, die die Wirtschaft im Spiel fast lahmlegte.

Mit dem Update 1.05 ist es Amazon gelungen, einige der Probleme zu beheben, doch anscheinend ist auf einigen Servern ein starker Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Nun reagiert der Konzern mit der Zusammenlegung. Das kündigte „New World“-Entwickler Kay im offiziellen Forum an:

„Hallo zusammen, die Zusammenführung der Welten steht kurz bevor, erfordert aber noch weitere Tests, bevor wir zuversichtlich genug sind, die Technologie auf den Live-Welten einzusetzen. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind wir in Anbetracht der ersten steinigen Wochen hier übermäßig vorsichtig. Haltet im offiziellen News-Bereich Ausschau nach einem baldigen Update von unseren Community-Managern zu diesem Thema.“

Ist New World etwas für euch? Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck machen:

Vielleicht bekommt ihr neue Tokens

Im Forum reagieren die meisten Fans positiv auf diese Nachricht, allerdings haben einige Spieler ihren Token für einen Servertransfer nun praktisch verschwendet. Dazu gehört auch Forum-Nutzer Kyriona.

„Gibt es irgendeine Hoffnung auf einen zweiten Transfer-Token für diejenigen von uns, die den ersten benutzt haben, um Freunden beizutreten und jetzt auf toten Servern festsitzen? Ich weiß, dass es noch früh ist, es ist erst Mittag, aber laut der Datenbank von New World sind auf meinem Server gerade mal 167 Leute online. Jeden Tag wechseln mehr Leute den Server. So sehr die Bugs und Exploits auch nerven, ich könnte damit umgehen ... aber es ist schwer, ein Spiel wie dieses zu spielen, wenn es nicht viele andere gibt, mit denen man spielen kann.“

Es scheint aber so, als hätten diese Spieler Glück, denn Entwickler Kay antwortete darauf, dass es durchaus Hoffnung gibt.

