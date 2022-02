Nachdem das Update im Januar neue Inhalte für New World gebracht hatte, steht der Februar-Patch unter einem ganz anderen Vorzeichen. In diesem Monat sollen die bestehenden Inhalte verbessert und viele Probleme behoben werden. Dazu gehören Anpassungen bei den Waffen, generelle Änderungen beim Kampfsystem und PvP-Inhalte sollen lohnenswerter ausfallen.

New World: Februar-Patch widmet sich Bugs und Verbesserungen

Den neuesten Patch, der Nummer nach 1.4, könnt ihr bereits auf dem PTR von New World finden. Wie im Vorfeld angekündigt, befasst sich dieser Patch mit der Verbesserung der vorhandenen Inhalte und fügt keine neuen hinzu. Was sich im letzten Patch an der Front getan hat, könnt ihr hier nachlesen:

Im Februar bekommt das Kampfsystem ein paar wichtige Anpassungen. Das Wechseln der Waffe ist nun auch während ein Treffer registriert wird, beim Ausweichen, beim Bewegen und bei der Nutzung von Verbrauchsgegenständen möglich. Dazu kommt eine Verkürzung der Ausweichanimation, sodass ihr schneller wieder eine neue Aktion ausführen könnt. Außerdem könnt ihr bis zu einem gewissen Punkt Angriffe mit einem Block oder einer Ausweichbewegung überschreiben. In Summe soll dabei ein deutlich flüssigerer Kampf möglich sein.

Überarbeitungen von Waffen und schnelleres Leveln beim Crafting

Wichtige Änderungen mit Patch 1.4:

Eigener Chat für Handel

Arkana, Rüstungsschmied, Waffenschmied, Juwelier und Tischlerei benötigen 10 Prozent weniger Erfahrung

Feuerstab: Feuerball-Projektil ist nun größer und kann kritisch treffen

Eisstulpen: Behebung einiger Anwendungsfehler

Muskete: In Großteilen stark überarbeitet

Alle weiteren Änderungen findet ihr in den Patch-Notes.

Außenpostensturm soll sich mehr lohnen

Für einen Sieg im PvP-Modus Außenpostensturm gibt es in Zukunft 100 Schattensplitter und für eine Niederlage 50. Die Splitter sind wichtig für das Endgame, da ihr mit ihnen eure Ausrüstung aufwertet. Für die Teilnahme gibt es Fraktionsmarken als Belohnung, zusätzlich besteht die Chance, einen vierten Gegenstand aus der Belohnungstruhe zu erhalten.

Der Patch 1.4 ist bereits auf dem PTR zu finden. Bedenkt, dass sich der Patch bis zum Release noch verändern kann, da die Entwickler den Testserver nutzten, um die Änderungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ein Release auf den Live-Servern ist gegen Ende nächster Woche zu erwarten.