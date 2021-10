Der Warteschlangen-Horror der ersten Tage nach dem Launch von New World hat zwar ein wenig abgenommen, doch noch immer können viele MMO-Fans nicht spielen oder sind auf Server ausgewichen, auf die sie eigentlich gar nicht wollten. Noch in dieser Woche will Amazon Games dieses Problem durch kostenlose Charaktertransfers lösen.

New World Facts

Viele Spieler und Spielerinnen warten aktuell auf die kostenlosen Charaktertransfers für New World. Um die langen Warteschlangen zu entzerren, öffnete Entwickler Amazon Games Dutzende Server in allen Regionen. Dadurch sind viele Spieler und Spielerinnen aber nun auf Servern gelandet, auf die sie eigentlich gar nicht wollten. Damit ihr in Zukunft auch gemeinsam mit euren Freunden und Freundinnen spielen könnte, sollte ihr bald mit samt eurem Charakter den Server wechseln können.

New World: Charaktertransfers kommen noch diese Woche

In den Patch-Notes kündigte Amazon Games an, dass sie bereits die Grundlagen des Systems ins Spiel implementiert haben und sie voraussichtlich noch in dieser Woche den kostenlosen Charaktertransfer anbieten wollen. Dazu heißt es:

„Wir haben die Grundlagen für den kommenden Charaktertransferservice erstellt und im Spiel implementiert, sodass ihr womöglich bereits Elemente unserer Vorbereitungen im Ingame-Shop sehen könnt. Wir arbeiten weiter an der Fertigstellung dieser Funktion und werden euch im Laufe der Woche (wenn wir bereit sind, das Feature zu veröffentlichen) weitere Informationen zur Funktionsweise geben.“ (Quelle: Amazon Games).

Ein genaues Datum, wann dieses Feature verfügbar sein wird, gibt es noch nicht. Läuft bei Amazon Games alles nach Plan, sollte es aber spätestens am 10. Oktober so weit sein.

Gegen Spieler und Spielerinnen, die Serverplätze blockieren, will Amazon Games bald auch vorgehen:

Server, Weltset und Region: Wohin könnt ihr wechseln?

In den Foren von New World befinden sich bereits Informationen darüber, ob Spieler beispielsweise nur innerhalb ihres Weltsets den Transfer machen können und ob sie auch die Server-Region wechseln dürfen. Ein Mitarbeiter des New-World-Kundenservice sagte dazu, dass Spieler frei den Server wechseln dürfen, es also keine Beschränkungen auf ein Weltset gibt. In eine andere Region könnt ihr aber euren Charakter nicht mitnehmen, dort müsstet ihr dann von vorne beginnen und einen neuen Charakter erstellen.

Konkret heißt das: Ihr dürft zwar mit eurem Charakter von einem Server im Weltset Vanaheim Rho zu einem Server im Weltset Vanaheim Kappa wechseln, wollt ihr aber von der EU-Region in die US-East-Region wechseln, könnt ihr euren Charakter nicht mitnehmen.

Der erste Charaktertransfer wird kostenlos sein und soll Spielern und Spielerinnen nach dem turbulenten Launch die Möglichkeit geben, auf dem Server ihrer Wahl zu spielen. Ob daraus in Zukunft ein kostenpflichtiger Service für den Shop wird, haben Amazon Games noch nicht verraten.