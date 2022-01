Neben Sony gibt es auch zahlreiche andere Anbieter, die Hardware-Zubehör für die PS5 vertreiben. Die neuen Controller von HORI scheinen es dem PlayStation-Team besonders angetan zu haben – denn sie wurden auf dem offiziellen Twitter-Account gezeigt.

PS5: Sony zeigt neue Controller von HORI

Egal ob Mortal Kombat 11, Street Fighter5, Dragon Ball FighterZ, Dirt 5 oder On The Road - Truck Simulator, mit dem DualSense-Controller können alle diese Spiele Spaß machen. In naher Zukunft kann das Spielerlebnis allerdings noch besser werden, denn PlayStation stellt neue Controller von der Marke HORI vor, die vor allem für Kampf- und Rennspiele gedacht und offiziell vom Unternehmen lizenziert sind.

Dabei handelt es sich um:

Den HORI Fighting Commander OCTA, „den ultimativen Controller für 2D Kampfspiele und viele andere 2D-Software-Titel“. Der Controller verzichtet auf die DualSense-Unterstützung, aber bietet auf der rechten Seite zwei weiter Tasten und „das branchenweit bestes D-Pad“.

Der Controller wird zu einem Preis von 59,99 US-Dollar gehandelt.

Den Fighting Stick α. Ein Pad auf „Turnierniveau“. Hier kommt echtes Arcade-Feeling auf, denn neben zahlreichen Knöpfen sorgt ein kleiner Joystick für ordentlich Spaß. Ihr habt die Möglichkeit, über die passende App vier benutzerdefinierte Profile zu erstellen und mit der Profiltaste kinderleicht zu wechseln.

Zusätzlich ermöglicht die integrierte Audio- und Mikrofonsteuerung euch volle Konzentration auf den Kampf. Der Fighting Stick α soll 199,99 US-Dollar kosten.

Das Racing Wheel APEX. Dabei handelt es sich um ein Lenkrad mit Pedalen für authentische Rennsimulationen. Das Produkt könnt ihr nach euren Bedürfnissen programmieren und einstellen, zudem sorgt Vibration dafür, dass ihr tief ins Spiel eintauchen könnt.

„Wechselt während der Fahrt von einem 270-Grad- zu einem 180-Grad-Drehverhältnis und nehmt weitere Feineinstellungen vor, z. B. für die tote Zone, die Pedalempfindlichkeit und mehr“, so die Beschreibung auf der Webseite. Das Racing Wheel APEX soll 119,99 US-Dollar kosten.

Das Produkt ist auch mit der PS4 und dem PC kompatibel.

Im Video könnt ihr euch das Lenkrad genauer ansehen:

HORI Racing Wheel APEX for PlayStation 5

Wann erscheinen die Controller für die PS5?

Wann der Fighting Commander OCTA und der Fighting Stick α erscheinen, ist bisher unbekannt. Das Racing Wheel APEX wird sowohl auf der amerikanischen als euch auf der deutschen Amazon-Seite gelistet. Während auf der deutschen Seite kein Release-Datum genannt wird, ist auf der amerikanischen der 25. Februar 2022 angegeben.

Ihr habt jetzt Lust auf ein Rennspiel? Wie wäre es mit DIRT 5?

