HarmonyOS ist der große Hoffnungsträger von Huawei im Kampf gegen Android von Google. Doch nicht nur die eigenen Android-Smartphones werden ein Update auf das neue Betriebssystem erhalten, sondern auch die Modelle der ehemaligen Tochterfirma Honor.

Huawei versorgt Honor-Smartphones mit HarmonyOS

Bevor Honor wegen des US-Banns unabhängig von Huawei wurde, haben die beiden Unternehmen zusammengehört. Viele Besitzerinnen und Besitzer von Honor-Handys fragen sich natürlich nun, ob es eventuell für das eigene Gerät ein Upgrade auf HarmonyOS geben wird. Tatsächlich wird Huawei auch Honor-Geräte mit dem neuen Betriebssystem versorgen (Quelle: GizChina). Ab sofort erhalten folgende Honor-Smartphones zumindest in China Zugang zur Beta-Version:

Honor X10

Honor 30S

Honor-X10 Max

Honor 30 Youth Edition

Honor Play4

Das ist aber nur ein kleiner Bruchteil von Honor-Smartphones und -Tablets, die HarmonyOS erhalten werden. Huawei wird die Android-Alternative nämlich für viele weitere Honor-Geräte bereitstellen. Nachfolgend eine Liste mit den Modellen, die HarmonyOS erhalten werden (Quelle: HuaweiCentral):

Im 4. Quartal 2021:

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor 30S

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor Magic 2

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor X10

Honor X10 Max

Honor Tablet 6

Honor Tablet X6

Honor Play 4 Pro

Honor 30 Youth Edition

Honor Play 4

Im 1. Halbjahr 2022:

Honor V10

Honor 10

Honor Play

Honor 20S

Honor Play4T Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 8X

Honor 10 Youth Edition

Honor 20i

Honor 9

Honor V9

Honor Play 3

Honor Note 10

Honor Tablet 5 (8 Zoll)

Honor Tablet 5 (10,1 Zoll)

Aktuell wird also noch in China getestet, in den kommenden Monaten sollen die finalen Updates für die Honor-Geräte aber weltweit verfügbar gemacht werden.

Im Video seht ihr die neuen HarmonyOS-Geräte von Huawei:

Huawei stellt bald das erste HarmonyOS-Smartphone vor

Während Huawei also an der finalen Umsetzung von HarmonyOS für ältere Smartphones und Tablets arbeitet, wird am 29. Juli 2021 mit dem Huawei P50 Pro das erste High-End-Handy vorgestellt, das direkt mit dem neuen Betriebssystem ausgestattet ist. Spätestens dann wird sich zeigen, ob Huawei wirklich eine gute Android-Alternative gelungen ist und sich die vielen Vorteile bewahrheiten.