Wer provokanten und krassen Humor mag, der wird diese zweiteilige Filmreihe aus den Jahren 2012 und 2015 mögen. Doch wer sie noch schnell sehen will, muss sich beeilen. Schon bald muss Amazon Prime Video die beiden aberwitzigen Filme nämlich abgeben.

Steht auch ihr auf den derben und ironischen Humor von „Family Guy“? Serienerfinder Seth MacFarlane bescherte uns vor etwas mehr als 10 Jahren einen Kinofilm, der genau in dieser Geschmacksrichtung gehalten ist.

Amazon Prime Video: „Ted“ fliegt raus

Was wäre, wenn ein Teddybär lebendig wird und auch im Erwachsenenalter noch immer dein bester Freund ist? Süß sieht „Ted“ noch immer aus, doch das Kuscheltier hat es in sich – Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll sind angesagt. Für Kinder ist „Ted“ daher auch nicht geeignet, zu derbe die Sprüche, zu explizit der Humor.

Die Story erscheint aberwitzig, funktioniert jedoch auf erstaunliche Weise. Sichtbar hat das ganze Ensemble seinen Spaß. Mit dabei sind neben Seth MacFarlane, der Ted seine Stimme gibt, die Hollywood-Stars Mark Wahlberg und Mila Kunis. „Ted“ wurde ein Überraschungserfolg und spielte bei rund 65 Millionen US-Dollar Produktionskosten knapp 550 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein.

Was für ein Spaß:

Ted – Trailer

Eine Fortsetzung war da schnell entschieden. Die kam 2015 in die Kinos und konnte den ursprünglichen Erfolg bedauerlicherweise nicht wiederholen. Dies dürfte auch der Hauptgrund dafür sein, dass es bis heute noch immer keinen dritten Teil von „Ted“ zu sehen gibt.

Sehen könnt ihr aber die ersten beiden Filme aktuell noch bei Amazon Prime Video. Allerdings befinden sich die Filme jetzt auf der ominösen Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“. Bis spätestes Ende August fliegen beide Titel dann raus. Wer also Prime-Abonnent ist, sollte daher die Gelegenheit nutzen und beide Filme vorher noch schnell sehen:

Mit IMDb-Bewertungen von 6,9 (erster Teil) und 6,3 (zweiter Teil) liefern beide Filme ein solides Ergebnis. Der Humor polarisiert jedoch ziemlich. Insofern klare Geschmacksache, aber zumindest probieren solltet ihr „Ted“ schon mal.

Kein dritter Film, aber es kommt noch eine Serie

Einen dritten Kinofilm gibt es wie schon gesagt nicht. Dafür wird es bald eine Prequel-Serie geben. In der sehen wir die Anfangsjahre von Ted, als er in das Leben des jungen John Bennett tritt. Angesiedelt ist die Serie daher im Jahr 1993.

Die Dreharbeiten wurden bereits im November letzten Jahres abgeschlossen. Erscheinen soll die Ted-Serie auf dem US-amerikanischen Streaming-Dienst „Peacock“. Wo die Serie in Deutschland gezeigt werden wird, ist aktuell noch unklar.