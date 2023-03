Mit Nintendo verbinden Spieler vor allem familienfreundlichen Content und Games, die sich gezielt an Kinder richten. Anfang der 2000er-Jahre kam allerdings ein Spiel auf der N64-Konsole heraus, dass diesem Image stolz den Mittelfinger zeigte: Conker’s Bad Fur Day.

Conker’s Bad Fur Day feiert seinen 22. Geburtstag

Wenn ihr an das Nintendo 64 denkt, dann denkt ihr vermutlich auch an solche legendären Spiele wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 oder auch Super Smash Bros. Etwas in Vergessenheit geraten, ist dagegen ein anderer N64-Klassiker: Conker’s Bad Fur Day.

Was auf den ersten Blick wie ein niedlicher Super-Mario-Klon aussieht, war aber in Wirklichkeit das genaue Gegenteil davon. Protagonist Conker säuft, beleidigt und killt sich durch diverse Level. Besonders ikonisch ist vor allem der Bosskampf gegen den singenden Kothaufen The Great Mighty Poo.

Der krude Humor, die sexuellen Anspielungen und die vielen popkulturellen Referenzen haben Conker’s Bad Fur Day schnell zu einem Kultspiel werden lassen, das auch heute noch gefeiert wird. So zum Beispiel in einem neuen Thread auf Reddit:

Viele Fans können auch 22 Jahre später nicht so wirklich fassen, dass ein skandalöses Spiel wie Conker’s Bad Fur Day ausgerechnet auf einer Nintendo-Konsole veröffentlicht wurde. Aus heutiger Sicht ist so etwas nahezu undenkbar, immerhin gilt Nintendo in der Gaming-Branche als das familienfreundlichste Unternehmen überhaupt.

„Dieses Spiel war großartig. Es war verrückt ein Spiel für Erwachsene für das Nintendo 64 zu bekommen. Ich habe es damals ausgeliehen und es war, als ob ich an etwas Illegales gekommen wäre, lol.“ (Reddit-User TyrannoSpank)

Eine Videospiel-Legende, die viel zu früh gestorben ist

Obwohl Conker’s Bad Fur Day ein großer Erfolg für Nintendo war und die Kritiker das Spiel mit Lob überschütteten (92 Prozent auf Metacritic), hat der aggressive Nager nie eine Fortsetzung bekommen. 2005 erschien zwar ein Remake auf der ersten Xbox mit dem Titel Conker: Live & Reloaded, aber danach wurde es still um die Marke.

2015 wurde Conker’s Bad Fur Day erneut veröffentlicht, diesmal im Rahmen der Rare-Replay-Collection für die Xbox One, aber danach war direkt wieder Schluss. Heute lebt Conker vor allem in den Erinnerungen der Spieler, die das ungewöhnliche Game in ihrer Kindheit gespielt haben.