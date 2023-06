Nicolas Cage gehört heutzutage zu einem der erfolgreichsten Schauspieler, die Hollywood zu bieten hat. Am Anfang seiner Karriere sah das jedoch ganz anders aus. Damals versuchte Cage alles, um auf sich aufmerksam zu machen und schreckte vor nichts zurück.

Nicolas Cage isst in Vampire’s Kiss zwei Kakerlaken

Manchmal müssen Schauspieler bei Filmdrehs nicht nur an ihre körperlichen Grenzen gehen, sondern auch ihre Ekelgrenze überschreiten. Während Leonardo DiCaprio bei den Aufnahmen zu The Revenant eine rohe Bisonleber verspeiste, verputzte Nicolas Cage für seine Rolle in Vampire’s Kiss zwei lebendige Kakerlaken – und zwar aus freien Stücken.

Wie Cage in einem Audiokommentar preisgab, wollte er mit dieser Aktion die Zuschauer schocken:

„Ich wollte zuerst rohe Eier oder so etwas essen und dachte mir dann: ‚Wir sollten eine Kakerlake nehmen, um das Publikum wirklich zu schockieren und den Leuten etwas zu zeigen, dass sie nie vergessen werden.‘“

Da sich Cage am Set nicht sonderlich gut mit dem Regisseur von Vampire’s Kiss verstand, sorgte dieser dafür, dass Cage die Szene mit der Kakerlake zweimal drehen musste. In einem Interview mit CBS Sunday Morning offenbarte Cage etliche Jahre später, dass dieser Moment die „ekelhafteste, schrecklichste Erinnerung“ sei, die er an einem Filmset jemals erlebte.

Den entsprechenden Clip aus Vampire’s Kiss könnt ihr euch auf YouTube anschauen:

Wer sich Vampire’s Kiss anschauen will, muss zur DVD oder Blu-Ray greifen. Der Streifen aus dem Jahre 1989 mit Nicolas Cage ist aktuell bei keinem Streaming-Service verfügbar:

Vampire's Kiss - Ein beißendes Vergnügen - Mediabook (+ DVD) [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.06.2023 10:53 Uhr

Worum geht es in Vampire’s Kiss?

Nicolas Cage spielt in der amerikanischen Horrorkomödie einen Literaturagenten namens Peter Loew aus New York, der jede Nacht zum Tag macht und einen Club nach dem anderen in Manhattan besucht. Bei einem seiner nächtlichen Eskapaden trifft er auf die attraktive Rachel, mit der er einen One-Night-Stand hat. Dabei beißt ihm Rachel in den Hals und saugt etwas von seinem Blut.

Danach hat Loew das Gefühl, das etwas mit ihm nicht stimmt und er sich verändert. Er kommt zu dem Schluss, dass Rachel ein Vampir sein muss und auch er sich nun langsam in einen verwandelt. Dass er sich all das jedoch nur einbildet, nimmt der junge Literaturagent in seinem Wahn nicht mehr wahr.

Der Film entpuppte sich als gigantischer Flop und spielte in den USA gerade einmal 725.000 US-Dollar ein. Das deckte nicht einmal die Produktionskosten von knapp 2 Millionen US-Dollar (Quelle: IMDb).