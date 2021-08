Ikea konnte schon mehr als einmal mit praktischen Lösungen für kleine Probleme des Alltags aufwarten. Jetzt gibt es erste Hinweise, dass die in Schweden schon beliebte Steckdose Åskväder auch in Deutschland an den Start geht.

Eine selbstverlegte Aufputz-Steckdose oder einfach nur eine praktische Verlegung eines Stromanschlusses dahin, wo man ihn eigentlich braucht – das bieten die Produkte der Åskväder-Reihe von Ikea, die im Frühjahr ihr Debüt in Schweden feierten. War zunächst unklar, ob die modularen Steckdosen-Systeme überhaupt nach Deutschland kommen – oder wann –, sieht es nun danach aus, als würde es nicht mehr lange dauern.

Ikea Åskväder: Zubehör in Ikea-Filialen gesichtet

Denn in einer Ikea-Filiale in Frankfurt sollen bereits Kabel und Schaltelemente der Modulsteckdosen verkauft werden (Quelle: iFun). Leser des Apple-Portals iFun haben das Zubehör dort ausfindig gemacht. Seit dem Start in Schweden und Dänemark im Frühjahr sind sie hierzulande im Onlineshop von Ikea nicht aufgetaucht.

Dass zunächst nur das Zubehör zum eigentlichen Produkt vorrätig ist, ist schon ungewöhnlich. Produkte verfügbar zu halten, stark nachgefragte Artikel nachliefern zu können – das ist derzeit allerdings eine echte Herausforderung, nicht nur, aber auch für Ikea. Zuletzt hatte die Möbelhauskette angekündigt, im Zuge der knappen Verfügbarkeiten das Sortiment zu verkleinern.

Wann startet Ikea mit dem Verkauf in Deutschland?

Wann können deutsche Kunden also mit den praktischen Åskväder-Steckdosen rechnen? Wir können wohl ausschließen, dass der Verkauf im Möbelhaus ein Versehen war. Im Gegenteil spricht es dafür, dass es bis zum Marktstart in Deutschland nicht mehr lange dauern wird. Von offizieller Seite gibt es allerdings keinen Starttermin.

Was ihr über die Smart-Home-Beleuchtung Tradfri von Ikea wissen müsst, erfahrt ihr im Video:

Wenn es soweit ist, erhalten Kundinnen und Kunden mit Åskväder eine Steckdose, die sich auch in Ikeas Smart-Home-Umgebung einbetten lässt. Teile sollen mit der Tradfri-Steuerung kompatibel sein. Abgesehen vom Vorteil sich selbst unkompliziert Stromanschlüsse dorthin verlegen zu können, wo sie gebraucht werden, wird Åskväder so auch zu einer sinnvollen Erweiterung für das smarte Zuhause – wir sind gespannt.