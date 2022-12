Audials One ist eine beliebte Streaming-Aufnahmesoftware für Windows, mit der ihr unter anderem Musik und Videos aus dem Internet legal aufzeichnen, speichern und verwalten könnt. Am Nikolaustag bekommt ihr die aktuelle Version 2023 von Audials One in der Special-Edition komplett kostenlos zum Download. Weitere Informationen zum Funktionsumfang der Software und die Downloadmöglichkeit findet ihr im folgenden Artikel.

Audials One 2023 SE nur am Nikolaustag komplett kostenlos zum Download

Bei Audials One handelt es sich um eine Windows-Software zur Streaming-Aufnahme, mit der ihr Musik von beliebigen Webseiten herunterladen könnt, wobei auch der Zugriff auf Playlisten von YouTube und Spotify möglich ist. Dabei kann die Musik in den Formaten MP3, AAC oder WMA mit bis zu 320 kBit/s gespeichert werden.

Außerdem habt ihr mit Audials One 2023 SE die Möglichkeit, Livestreams deutscher TV-Sender wie ARD, ZDF, RTL, ProSieben und Sat1 sowie 37 weiteren Sendern anzusehen und aufzunehmen. Zusätzlich stehen euch 100 internationale TV-Livestreams zur Verfügung. Die Vollversion von Audials One SE 2023 kostet normalerweise 24,90 Euro, nur heute am Nikolaustag bekommt ihr das Programm über den folgenden Downloadbutton komplett kostenlos:

Audials One 2023 SE kann auch Internetradio und Podcasts

Neben seinen umfangreichen Fähigkeiten bezüglich Musik und Fernsehen könnt ihr mit Audials One auch Internetradio und Podcasts wiedergeben und speichern. Das Programm greift dabei auf mehr als 100000 Internetradio-Sender sowie etwa 200 TV-Livestreams, darunter 90 Sender aus Deutschland, zu. An Podcasts stehen euch mehr als 350000 zur Verfügung. Musik, Videos und Podcasts könnt ihr mit Audials One 2023 SE in Playlisten am Computer verwalten.

Mit dem integrierten Audials Player könnt ihr sämtliche gespeicherten Medien unkompliziert abspielen. Weiterhin bietet das Programm eine Audio-Editor für die Nachbearbeitung von Audio-Dateien und ihr könnt eure Musik auf Android-Geräte und iPhones übertragen.