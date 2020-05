Einige von euch mögen Fortnite vergessen haben, aber Ninja hat das nicht – ihr wisst schon, jener Streamer mit den zuweilen bunten Haaren, der einst Fortnite auf Twitch gestreamt hat und dann nach Mixer gewechselt ist? Er streamt noch immer auf Mixer, dieses Mal jedoch ein eigens veranstaltetes Fortnite-Turnier.

Es ist Fortnite-Zeit! Aber nicht für euch, zumindest nicht im aktiven Ich-möchte-gerne-mitspielen-Sinn. Ninja Battles ist Ninjas erstes Fortnite-Turnier auf Mixer, in dem sechzig der größten Fortnite-Stars und besten Spieler gegeneinander um einen Preispool von 400.000 Dollar kämpfen. Möge der letzte Überlebende gewinnen! Oder der, der besser bauen kann.

„Ich bin Mixer beigetreten, um Grenzen zu sprengen, neue Arten von Streaming-Inhalten zu kreieren und mit Fans auf neue Weisen in Kontakt zu treten. Ninja Battles ist eine neue Art von Gameplay in der Community. Ich freue mich darauf, diese kompetitive Erfahrungen mit meinen Fans zu teilen, ebenso wie darauf, dass meine Mitspieler und Freunde sich daran beteiligen“, ist es, was Ninja gegenüber Deadline selbst zu seinem Turnier sagte.