Die Switch ist trotz ihres fortgeschrittenen Alters noch nicht am Ende. Nintendo verrät jetzt, auf welche Spiele sich Besitzer der Hybridkonsole noch freuen können. Auf der Liste steht auch ein überraschender Kandidat, auf den Fans schon seit Jahren warten.

Metroid Prime 4 Facts

Fans warten seit Jahren: Wo ist dieses Switch-Spiel?

Seit März 2017 können Nintendo-Fans auf der Switch zocken. Die Hybridkonsole erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit und wird mit großen Gaming-Hits wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom versorgt, die sich auch als gewaltiger Verkaufserfolg herausstellen.

In einem Finanzbericht listet Nintendo jetzt erstmals die Spiele auf, die in Zukunft für die alte Konsolen-Dame erscheinen sollen. Dazu gehören Super Mario Bros. Wonder, das Remake für Super Mario RPG und auch Metroid Prime 4. Ihr habt richtig gelesen. Nintendo hat das neue Abenteuer mit Space-Heldin Samus Aran doch nicht vergessen. Allerdings wird kein Release-Zeitraum angegeben (Quelle: Nintendo).

Das ist die vollständige Liste der kommenden Switch-Spiele:

Detective Pikachu Returns: 6. Oktober 2023

Super Mario Bros. Wonder: 20. Oktober 2023

WarioWare: Move It: 3. November 2023

Super Mario RPG: 17. November 2023

Luigi’s Mansion: Dark Moon (temporär): 2024

Neues Spiel mit Prinzessin Peach als Hauptcharakter (temporär): 2024

Metroid Prime 4 (temporär): wird noch bekannt gegeben

Bisher gibt es nur einen Teaser für Metroid Prime 4. Das war vor 6 Jahren:

Metroid Prime 4 – Komplettes Statement zum Stand der Entwicklung

Metroid Prime 4: Nintendo musste Entwicklung von vorne beginnen

Auch wenn Nintendo immer noch keinen genauen Termin verrät, ist es immerhin schön zu wissen, dass das lang erwartete Spiel doch noch erscheinen soll. Interessant ist allerdings, dass der japanische Spieleriese immer noch mit einem Release für die Switch rechnet. Immerhin wird es auch langsam Zeit für die nächste Konsole. Es tauchen bereits immer wieder Gerüchte über eine Switch 2 auf.

Der erste und einzige Teaser für Metroid Prime 4 stammt von der E3 2017. 2019 musste Nintendo dann ankündigen, dass die Entwicklung komplett neu gestartet wurde. Seitdem ist es sehr still um den Shooter geworden.