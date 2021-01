Eine neue Nintendo Switch – darauf hatten viele Fans schon lange gewartet. Doch die Vorstellung der exotischen Handheldkonsole kam bei den meisten Spielern gar nicht gut an, sie sind bitter enttäuscht.

Nintendo Switch Facts

Mario-Edition: Nintendo stellt neue Switch-Design auf Twitter vor

Zu Marios 35. Geburtstag hat Nintendo bereits vor einigen Monaten damit begonnen, neue Spiele an den Start zu bringen. Darunter etwa das umstrittene Super Mario 3D All-Stars, das Switch Online exklusive Super Mario Bros. 35 und am 12. Februar erscheint dann auch noch Super Mario 3D World + Bowser's Fury exklusiv für die Nintendo Switch.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) bei Amazon vorbestellen

Am gleichen Tag startet noch eine weitere Überraschung in den Verkauf, wie Nintendo just über Twitter bekannt gab. Zur Feier des Jubiläums hat sich das Unternehmen dazu entschieden, eine Sonderedition der Nintendo Switch auf den Markt zu bringen, die auf den Namen „Mario Red & Blue Edition“ hört. Entsprechende Bilder wurden ebenfalls gepostet:

Neue Nintendo Switch: Fans stören sich am neuen Konsolen-Design

Bei den Fans kommt die neue Nintendo Switch jedoch überhaupt nicht gut an, wie ein Blick in die Kommentare zeigt. Die meisten können mit dem rot-blauen Design des Handhelds nicht viel anfangen, beschweren sich zudem darüber, dass das Farbschema nicht konsequent durchgezogen wurde:

WARUM IST DER CLIP NICHT ROT AAAAAAH



MEIN OCD STIRBT SO SEHR pic.twitter.com/UGuxeBAEq1 — AlexHmpf 🧐 (@AlexHmpf) January 12, 2021

Andere Spieler finden, dass es der Designerstellung an Kreativität fehlt. Bei anderen Special Editions alter Konsolen hat sich Nintendo ihrer Meinung nach schon deutlich mehr einfallen lassen. Für einige Fans scheint der neue Anstrich der Nintendo Switch zudem mehr Gemeinsamkeiten mit dem Design des alten Spider-Man als mit Super Mario zu haben – auf Twitter wird die Konsole als „Nintendo Switch: Spider-Man Edition“ gehandelt.

Diese Switch-Spiele solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben:

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Nintendo Switch: Unsere Geheimtipps auf der Hybrid-Konsole

Was Nintendo offen lässt, ist die Frage nach dem Preis. Zum aktuellen Zeitpunkt weiß niemand, ob Nintendo die Special Edition mit einem satten Aufschlag an die interessierte Kundschaft verkaufen wird oder man stattdessen den UVP der regulären Nintendo Switch aufrufen wird.

Fraglich ist auch, in welchen Mengen Nintendo die Konsole verkauft. Wird die Mario-Edition zur „Massenware“ oder doch eine streng limitierte Sonderedition, die nur für einen kurzen Zeitraum verkauft wird? Weitere Details zur neuen Nintendo Switch dürfte das Unternehmen kurz vorm offiziellen Verkaufsstart kommunizieren.