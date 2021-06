Solltet ihr auf der Suche nach neuen Spielen für die Switch sein, lohnt sich ein Blick in den Nintendo eShop. Dort gibt es gerade eine fette Rabattaktionen, dank der ihr gerade massig Geld sparen könnt. GIGA verrät euch, welche Angebote sich wirklich lohnen.

Switch: Nintendo lockt mit dicken Rabatten

Die Digital Deals in Nintendo eShop sind gestartet. Bis zum 27. Juni 2021 erwarten euch bei Hunderten von Spielen bis zu 75 Prozent Rabatt. Darunter sind Top-Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Mario + Rabbids Kingdom Battle und mehr. Damit ihr nicht suchen müsst, haben wir ein paar Highlights für euch herausgepickt, die sich wirklich lohnen:

Sollte für euch nichts dabei gewesen sein, empfehlen wir euch, euch selbst noch einmal im Shop umzusehen.

