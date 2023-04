Zusammen mit dem Unternehmen DeNA hat Nintendo eine neue Firma gegründet: Nintendo Systems. Details zum neuen Joint-Venture sind aktuell noch Mangelware – doch schon jetzt ist bekannt, welchen Aufgaben sich der Konzern widmen soll.

Nintendo macht gemeinsame Sache mit DeNA und gründet Nintendo Systems

Schon 2022 hatten Nintendo und DeNA offiziell bekanntgegeben, dass man zusammen ein neues Unternehmen gründen würde. Nun ist der Startschuss gefallen. Unter dem Namen Nintendo Systems nahm die Firma am 3. April 2023 seinen Betrieb auf – das ist der offiziellen Webseite von Nintendo Systems zu entnehmen.

Dort finden sich auch einige weitere interessante Informationen. So wissen wir dank der Angaben, dass Nintendo 80 Prozent des Unternehmens hält, DeNA gehören die anderen 20 Prozent. Gut zu wissen: Nintendo hält auch Anteile an DeNA selbst – und zwar stolze 15 Prozent.

Doch viel wichtiger: Was ist die Aufgabe von Nintendo Systems? Auf der Webseite finden sich dazu aktuell zwei Stichpunkte:

Entwicklung und Betrieb von Systemen im Zusammenhang mit dem digitalen Teil von Nintendos Geschäft

Planung, Entwicklung und Betrieb neuer Dienste

Nintendo Systems arbeitet wahrscheinlich nicht an neuem Nintendo-System

Da DeNA vor allem für seine Nintendo-Mobile-Games wie Animal Crossing: Pocket Camp, Mario Kart Tour oder Super Mario Run bekannt ist, liegt die Vermutung nahe, dass sich auch Nintendo Systems vor allem auf den Mobile-Bereich konzentrieren wird. Obwohl Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto bereits in einem Variety-Interview durchklingen ließ, dass Smartphone-Spiele zumindest für die Mario-Marke nicht mehr im Fokus stehen.

Es ist jedoch also auch möglich, dass sich das neue Unternehmen sich generell mit dem Ausbau von Nintendos Online-Angeboten auf allen Plattformen auseinandersetzt.

An einer neuen Konsole wird Nintendo Systems höchstwahrscheinlich nicht arbeiten – auch wenn der Name einen solchen Rückschluss durchaus nahelegt. Genauere Informationen zur Arbeit des brandneuen Unternehmens wird es wahrscheinlich in den kommenden Monaten geben. Wir halten euch auf dem Laufenden.